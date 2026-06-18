पिंक बॉल से हो वनडे क्रिकेट, 'मिडल-फॉर्मेट' को बचाने के लिए आकाश चोपड़ा की अनोखी सलाह

नई दिल्ली: वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर कई तरह के संशय उठ रहे हैं. टी20 क्रिकेट के उत्थान के बाद अगर कोई फॉर्मेट सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है तो वह वनडे क्रिकेट ही है. इसे बचाने और अधिक रोचक बनाने के तमाम सुझाव समय-समय पर दिए जाते रहे हैं. सचिन तेंदुलकर इसे 25-25...
Published On Jun 18, 2026, 10:23 AM IST
Last UpdatedJun 18, 2026, 10:23 AM IST
नई दिल्ली: वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर कई तरह के संशय उठ रहे हैं. टी20 क्रिकेट के उत्थान के बाद अगर कोई फॉर्मेट सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है तो वह वनडे क्रिकेट ही है. इसे बचाने और अधिक रोचक बनाने के तमाम सुझाव समय-समय पर दिए जाते रहे हैं. सचिन तेंदुलकर इसे 25-25 ओवर की दो पारियों में बांटने की सलाह देते हैं. तो कई बार इस फॉर्मेट को 40 ओवर का करने का मशविरा भी सामने आता है. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी वनडे क्रिकेट के लिए अपनी राय दी है. चोपड़ा इस फॉर्मेट के लिए गेंद का रंग बदलने की बात कहते हैं.
भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान आधिकारिक प्रसारणकर्ता के साथ बातचीत में चोपड़ा ने वनडे क्रिकेट के वर्तमान स्वरूप, भविष्य और चुनौतियों के साथ-साथ इसे रोचक, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाए रखने के लिए एक सुझाव दिया. पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा से बातचीत में चोपड़ा ने कहा कि वनडे क्रिकेट को अब गुलाबी यानी पिंक गेंद से खेला जाना चाहिए.
पुजारा ने कहा, ‘आकाश भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि वनडे क्रिकेट कहीं बीच में फंस गया है. टेस्ट क्रिकेट परंपरागत रूप है. और टी20 आधुनिक और रोचक. और इस बीच वनडे है. हम बीते कुछ अर्से से इस फॉर्मेट में लोगों की रूचि थोड़ी कम होती देख रहे हैं. आपको क्या लगता है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए.’
इस पर क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने चोपड़ा ने कहा, ‘देखिए टेस्ट क्रिकेट सफेद कपड़े और लाल गेंद से होता है. और वनडे व टी20 रंगीन कपड़ों और सफेद गेंद से. तो वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट एक जैसे लगते हैं. इन्हें एक-दूसरे से थोड़ा अलग करने की जरूरत है. तो बेहतर होगा कि वनडे को गुलाबी गेंद से खेला जाए.’
चोपड़ा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि आप अब वनडे को गुलाबी गेंद से खेलने के बारे में सोच सकते हैं. टेस्ट क्रिकेट को गुलाबी गेंद से खेला ही जाता है. तो इसका मतलब साफ है कि गुलाबी गेंद नजर आती है और इससे क्रिकेट हो सकता है.’
उन्होंने कहा, ‘गुलाबी गेंद की अलग चुनौतियां होंगी. और इससे खेल में रोचकता आएगी. अकसर वनडे क्रिकेट को काफी धीमा भी कहा जाता है. लेकिन जब इसे गुलाबी गेंद से खेला जाएगा तो इसमें आने वाली चुनौतियां इस फॉर्मेट को काफी नयापन देंगी.’
भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच की बात करें तो शुभमन गिल के 154 और ईशान किशन की 125 रनों की पारियों की बदौलत भारत ने 402 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 43.2 ओवर में 232 पर ऑल आउट हो गई. भारत ने इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अजेय बढ़त बना ली.