ODI World Cup Qualifier: जिम्बाब्वे ने नेपाल को धोया, वेस्टइंडीज ने USA को दी मात

हरारे। कप्तान क्रेग एर्विन की नाबाद 121 रन की पारी से जिम्बाब्वे ने रविवार को यहां वनडे वर्ल्ड कप क्वालीफायर में अपना अभियान नेपाल पर आठ विकेट की आसान जीत से शुरू किया. वेस्टइंडीज ने चार खिलाड़ियों की अर्धशतकीय पारियों के दम पर अमेरिका को 39 रन से शिकस्त दी.

जॉनसन चार्ल्स (66), शाई होप (54), रॉस्टन चेज (55) और जेसन होल्डर (56) के अर्धशतकों से 49.3 ओवर में 297 रन बनाने के बाद गजानंद सिंह (नाबाद 101) की नाबाद शतकीय पारी के बाद भी अमेरिका को सात विकेट पर 258 रन पर रोक दिया.

