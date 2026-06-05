ओली रॉबिन्सन ने रचा इतिहास किया वो कारनामा जो इंग्लैंड क्रिकेट के 149 साल में नहीं हुआ

Ollie Robinson Create History: इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बिच हो रहे 3 टेस्ट मैचों के मुकाबले में एक इतिहास देखने को मिला जो इंग्लैंड क्रिकेट के 149 साल में कभी नहीं हुआ , क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाला लॉर्ड्स में यह मुकाबला खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 140 रन पर ढेर हो गई. वही दिन का खेल ख़त्म होते- होते न्यूज़ीलैंड के 61 रन पर 6 विकेट गिर गए. कुल मिलाकर पहले दिन यह पिच दोनों ही टीम के लिए काल बन चुकी हैं. पहले दिन में दोनों टीमों को मिला कर 201 रन पर 16 विकेट गिरे , जब इंग्लैंड कम स्कोर पर आलआउट हुई तो लगा मैच में पिछड़ जाएगी लेकिन रॉबिन्सन कि खतरनाक गेंदबाजी ने फिर से मैच में वापसी करा दी.

रॉबिन्सन ने पारी के दूसरे और अपने पहले ओवर में 3 विकेट चटकाकर न्यूज़ीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया , डेवोन कान्वे , केन विल्लियम्सन ,और रचिन रविंद्र ये तीनो न्यूज़ीलैंड टेस्ट क्रिकेट के रीढ़ की हड्डी मने जाते है. इन्ही तीनों का विकेट चटकाकर रॉबिन्सन ने न्यूज़ीलैंड को पीछे धकेल दिया.

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रॉबिन्सन ने रच दिया इतिहास

एक ही ओवर में लगातार 3 विकेट चटकाकर ओली रॉबिन्सन ने इतिहास रच दिया , इंग्लैंड के 149 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए है. जिन्होंने पारी के अपने पहले ओवर 3 विकेट धराशाई किए. उनसे पहले टेस्ट क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है. लेकिन उस लिस्ट में कोई भी खिलाड़ी इंग्लैंड का नहीं शामिल था.

मैच के अपने पहले ओवर में 3 विकेट चटकने का कारनामा श्रीलंका के पूर्व तेज़ गेंदबाज नुवान जोयसा के नाम है. उन्होंने यह कारनामा 1999 में जिम्बाम्बे के खिलाफ किया था. ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे. इस लिस्ट में भारत की तरफ से इरफ़ान पठान का नाम शामिल है जो 2006 में पकिस्तान के खिलाफ किए थे. इरफान ने उस मैच में हैट्रिक विकेट हाशिल किया था जो आज भी यादगार है.

रोमांचक हुआ मुकाबला

अगर हम बात करे अपने पहले ओवर में तीन विकेट चटकाने की तो इस लिस्ट में कुछ और भी खिलाड़ी शामिल है. उनके नाम क्रमशः डेनियल विटोरी न्यूज़ीलैंड , हारिस सोहेल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के साथ- साथ स्कॉट बोलैंड इस सूचि में ऐसा कारनामा हासिल किया है.

बात अगर चल रहे इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड मैच कि करे तो पहले दिन 16 विकेट गिरने के बाद लगा था की मैच तीन दिन में ख़त्म हों जायेगा , ऐसे में पिच को लेकर तमाम सवाल खड़े हो सकते है. बात करे रॉबिन्सन की तो अभी तक 6 ओवर में 10 रन देकर 4 अहम् विकेट झटक चुके है. उम्मीद है की आज खेल खत्म होने से पहले उनको पहला पंजा भी मिल जाए.