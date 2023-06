इंग्लैंड में गेंदबाज ने ढाया कहर, 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने का किया बड़ा कारनामा

क्रिकेट में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का कारनामा तो कई बल्लेबाजों ने किया है लेकिन एक ओवर में लगातार 6 विकेट लेने की अनूठी घटना पहली बार सामने आई है. किसी गेंदबाज का एक ओवर में हैट्रिक लेना तो अब सामान्य सी बात हो चुकी है लेकिन एक गेंदबाज ऐसा भी है जिसने एक ही ओवर में दो हैट्रिक लेने का कमाल कर दिखाया है. ये खबर इंग्लैंड से है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि डबल हैट्रिक लेने वाले इस गेंदबाज की उम्र महज 12 साल है.

ब्रूम्सग्रोव क्रिकेट क्लब ने ट्विटर पर इस 12 साल के गेंदबाज की फोटो और बड़ी उपलब्धि शेयर की है जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. ब्रूम्सग्रोव क्रिकेट क्लब ने लिखा, "हमारे U12 खिलाड़ी की शानदार उपलब्धि के क्या कहने?" क्लब इस पोस्ट में जिस गेंदबाज की वाहवाही कर रहा है, उसका नाम ओली व्हाइटहाउस है.

What an achievement for our u12 player. His final match figures were 2–2-8-0 ! Only 2 wickets in his second over ?? pic.twitter.com/0L0N36HIcI

— Bromsgrove Cricket Club (@BoarsCricket) June 11, 2023