भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी लक्ष्मीरत्न शुक्ला ने आईपीएल 2021 में कमेंट्री से की गई अपनी कमाई को कोरोना राहत कार्य के लिए दान दिया है। शुक्ला ने ट्वीट कर कहा, “आज छह मई को मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं आईपीएल 2021 में कमेंट्री से की गई कमाई को पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहा हूं। कोरोना की स्थिति से लड़ने के लिए मेरी ओर से छोटा सा योगदान।”

शुक्ला ने भारत के लिए तीन वनडे और 137 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। वह आईपीएल में बंगाली कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। इससे पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने कोरोना राहत कार्यो के लिए 50000 डॉलर दान किए थे।

Today, 6th May 2021, on my Birthday, am humbly Donating my entire #IPL2021 commentary fees, to the #westbengal #CHIEFMINISTERRELIEF FUND. A small contribution to fight this disastrous 2nd wave Corona Situation ,from my end for my people?WinCorona #COVID19 #StaySafe #India #LRS

— Laxmi Ratan Shukla (@Lshukla6) May 6, 2021