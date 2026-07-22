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On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट

मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुरली के नाम टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट हैं. वह इस सूची में सबसे ऊपर हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 22, 2026, 10:20 AM IST

Published On Jul 22, 2026, 10:20 AM IST

Last UpdatedJul 22, 2026, 10:20 AM IST

मुरलीधरन ने आज ही के दिन पूरे किए थे 800 टेस्ट विकेट

On This Day In Cricket History: जुलाई 22 एक खास दिन है. आज ही के दिन 2010 में श्रीलंका के इस महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने वह कर दिखाया जो उसने पहले किसी दूसरे ने नहीं किया था. और न ही उनके बाद कोई दूसरा ही कर पाया. भारत के खिलाफ गॉल में खेले गए टेस्ट मैच में मुरलीधरन अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे. और इस मैच में उन्होंने 800वां टेस्ट विकेट हासिल किया. प्रज्ञान ओझा को आउट कर मुरली ने यह मुकाम हासिल किया था.

मुरलीधरन ने अपना 800वां विकेट काफी नाटकीय अंदाज में लिया था. मुरली के करियर का 800वां विकेट उनके करियर की आखिरी गेंद पर आया था. महेला जयवर्धने ने पहली स्लिप में कैच कर इस पारी का अंत किया था.

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मुरलीधरन को उनके कंट्रोल और टर्न के लिए जाना जाता है. परिस्थिति कोई भी हो मुरलीधरन बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करते थे. मुरलीधरन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. और आज भी यह रिकॉर्ड उन्हीं के काम है.

इस टेस्ट मैच से पहले मुरलीधरन को 800 विकेट पूरे करने के लिए 8 विकेट की जरूरत थी. और मुरलीधरन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह उनके टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा.

श्रीलंका ने पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया था. मुरलीधरन ने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे. दूसरी पारी में उन्होंने युवराज सिंह और हरभजन सिंह के विकेट ले लिए थे. उनकी गेंदबाजी की मदद से श्रीलंका जीत के करीब पहुंच गया था.

भारत की आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी. मुरलीधरन ने आखिर प्रज्ञान ओझा को आउट कर अपना 800 विकेट पूरे किए.

आंकड़ों में मुथैया मुरलीधरन का टेस्ट करियर
मैच: 133

विकेट: 800

बॉलिंग औसत: 22.72

पांच-विकेट हॉल: 67
दस-विकेट मैच: 22

किस देश के खिलाफ मुरलीधरन ने लिए कितने विकेट
पाकिस्तान: 130 विकेट
इंग्लैंड: 112 विकेट
भारत: 105 विकेट
दक्षिण अफ़्रीका: 104 विकेट
ज़िम्बाब्वे: 100 विकेट
बांग्लादेश: 89 विकेट
ऑस्ट्रेलिया: 59 विकेट
वेस्ट इंडीज़: 57 विकेट
न्यूज़ीलैंड: 44 विकेट

मुरलीधन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा लिए हैं. उन्होंने 130 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किए. वहीं भारत के खिलाफ मुरली ने 105 सफलताएं हासिल कीं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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