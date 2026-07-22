On This Day In Cricket: जब मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 800 विकेट

On This Day In Cricket History: जुलाई 22 एक खास दिन है. आज ही के दिन 2010 में श्रीलंका के इस महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने वह कर दिखाया जो उसने पहले किसी दूसरे ने नहीं किया था. और न ही उनके बाद कोई दूसरा ही कर पाया. भारत के खिलाफ गॉल में खेले गए टेस्ट मैच में मुरलीधरन अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे. और इस मैच में उन्होंने 800वां टेस्ट विकेट हासिल किया. प्रज्ञान ओझा को आउट कर मुरली ने यह मुकाम हासिल किया था.

मुरलीधरन ने अपना 800वां विकेट काफी नाटकीय अंदाज में लिया था. मुरली के करियर का 800वां विकेट उनके करियर की आखिरी गेंद पर आया था. महेला जयवर्धने ने पहली स्लिप में कैच कर इस पारी का अंत किया था.

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मुरलीधरन को उनके कंट्रोल और टर्न के लिए जाना जाता है. परिस्थिति कोई भी हो मुरलीधरन बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करते थे. मुरलीधरन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. और आज भी यह रिकॉर्ड उन्हीं के काम है.

इस टेस्ट मैच से पहले मुरलीधरन को 800 विकेट पूरे करने के लिए 8 विकेट की जरूरत थी. और मुरलीधरन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यह उनके टेस्ट करियर का आखिरी मैच होगा.

श्रीलंका ने पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया था. मुरलीधरन ने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे. दूसरी पारी में उन्होंने युवराज सिंह और हरभजन सिंह के विकेट ले लिए थे. उनकी गेंदबाजी की मदद से श्रीलंका जीत के करीब पहुंच गया था.

भारत की आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी. मुरलीधरन ने आखिर प्रज्ञान ओझा को आउट कर अपना 800 विकेट पूरे किए.

आंकड़ों में मुथैया मुरलीधरन का टेस्ट करियर

मैच: 133

विकेट: 800

बॉलिंग औसत: 22.72

पांच-विकेट हॉल: 67

दस-विकेट मैच: 22

किस देश के खिलाफ मुरलीधरन ने लिए कितने विकेट

पाकिस्तान: 130 विकेट

इंग्लैंड: 112 विकेट

भारत: 105 विकेट

दक्षिण अफ़्रीका: 104 विकेट

ज़िम्बाब्वे: 100 विकेट

बांग्लादेश: 89 विकेट

ऑस्ट्रेलिया: 59 विकेट

वेस्ट इंडीज़: 57 विकेट

न्यूज़ीलैंड: 44 विकेट

मुरलीधन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा लिए हैं. उन्होंने 130 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किए. वहीं भारत के खिलाफ मुरली ने 105 सफलताएं हासिल कीं.