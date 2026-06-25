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कपिल का वह कैच और हमेशा के लिए बदल गया दुनिया का क्रिकेट, भारत ने आज ही के दिन जीता था 1983 का वर्ल्ड कप

भारत ने आज ही के दिन 1983 में अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था. फाइनल में उसने उस वक्त की मजबूत वेस्टइंडीज की टीम को हराया था.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 25, 2026, 08:08 AM IST

Published On Jun 25, 2026, 08:08 AM IST

Last UpdatedJun 25, 2026, 08:08 AM IST

on this day india won the world cup 1983

on this day india won the world cup 1983

गेंद बल्ले से लगी और कपिल देव ने उल्टा दौड़ना शुरू किया. नजरें आसमान पर थीं. कदम लय में थे. और जैसे ही कपिल ने असंभव से लग रहे उस कैच को किया लॉर्ड्स के उस स्टेडियम से लेकर भारत तक तालियां गूंज उठीं. भारत ने अजेय मानी जा रही वेस्टइंडीज को फंसा लिया था. इसके बाद जैसे ही महेंद्र अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को LBW किया भारचतीय टीम इतिहास रच चुकी थी. इस एक घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनियाभर के क्रिकेट की दिशा, दशा और किस्मत बदल दी. आज ही के दिन यानी 25 जून 1983 को कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने दुनिया को चौंकाते हुए पहली बार वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया.

भारत के सामने क्लाइव लॉयड की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम थी. अजेय मानी जानी वाली टीम. धुरंधरों से भरी. सितारों से सजी हुई. लगातार दो वर्ल्ड कप जीत चुकी थी. और हैटट्रिक लगाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी. लेकिन भारत के हौसलों के आगे कैरेबियाई टीम हार मान गई.

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पिच पर घास थी. और टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की टीम 60 ओवर के मैच में 54.4 ओवर ही खेल पाई. टीम 183 पर ऑल आउट हो गई. ओपनर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. इसके अलावा संदीप पाटिल ने 27 रन बनाए. भारतीय टीम के बल्लेबाज वेस्टइंडीज के धाकड़ गेंदबाजी आक्रमण का सामना नहीं कर पाए.

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत अच्छी की. बलविंदर संधू ने गार्डन ग्रीनिच को 1 रन पर आउट कर दिया. इसके डेसमंड हेंस का साथ देने आए विवियन रिचर्ड्स. दोनों ने मिलकर स्कोर को 50 तक पहुंचाया. विव ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे. मदन लाल ने हेंस को आउट किया. और इसके बाद हुई वह यादगार घटना जिसने मैच का रुख बदल दिया. कपिल के हाथ से मदन लाल ने गेंद जबरदस्ती छीनी और एक ओवर मांगा. ‘कपिल यह मुझे बॉलर नहीं समझता.’ इस डॉयलॉग के बाद जब गेंद मदन लाल के हाथ में आई तो रिचर्ड्स ने हवाई शॉट खेलना चाहा. गेंद बल्ले पर ऊपर लगी और कपिल देव ने वह यादगार दौड़ लगाई. रिचर्ड्स 28 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. वेस्टइंडीज का स्कोर 57 रन था. लेकिन यहां से कैरेबियाई टीम ने लगातार विकेट खोए.

मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ, रोजर बिन्नी और बलविंदर संधू ने ऐसी गेंदबाजी की कि दुनिया की सबसे ताकतवर बल्लेबाजी लाइनअप घुटनों पर आ गई. एक-एक करके वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए और पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ऑलआउट हो गई.

भारत ने यह मुकाबला 43 रन से जीत लिया और पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया. जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा लॉर्ड्स मैदान भारतीय खिलाड़ियों के जश्न से गूंज उठा. कपिल देव ने ट्रॉफी उठाई और भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू हो गया.

लेकिन 1983 वर्ल्ड कप सिर्फ भारत की जीत की कहानी नहीं थी. इस टूर्नामेंट में कई ऐसे रिकॉर्ड बने, जो लंबे समय तक याद किए गए.

इंग्लैंड के डेविड गावर ने सबसे ज्यादा 384 रन बनाए और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे. वहीं भारत के रोजर बिन्नी ने 18 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया.

इस वर्ल्ड कप का सबसे यादगार पल कपिल देव की 175 रन की नाबाद पारी रही. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का स्कोर सिर्फ 17 रन पर 5 विकेट था. टीम मुश्किल में थी, लेकिन कप्तान कपिल देव ने अकेले दम पर मुकाबला पलट दिया. उन्होंने 138 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे. यह उस समय वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था.

वहीं वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज विंस्टन डेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट लेकर नया इतिहास रच दिया. उनके 7 विकेट लंबे समय तक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बने रहे.

1983 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट की नई शुरुआत थी. इसी जीत ने देश में क्रिकेट को एक जुनून बना दिया और आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी.

आज भी जब 25 जून की तारीख आती है, तो हर भारतीय क्रिकेट फैन को कपिल देव की वो ट्रॉफी उठाते हुए तस्वीर जरूर याद आती है. क्योंकि यही वो दिन था, जब भारत ने दुनिया को बताया था कि असंभव कुछ भी नहीं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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