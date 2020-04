क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने आज ही के दिन पहली बार आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया था. साल 2011 में यह पहला मौका था जब आईपीएल के इतिहास में किसी टीम के कप्‍तान ने श‍तक जड़ा हो. हालांकि इसी सीजन के अंतिम दौर में वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी कप्‍तान रहते हुए दिल्‍ली फ्रेंचाइजी के लिए शतक जड़ा था.

अपनी पारी में सचिन ने शानदार कवर ड्राइव से लेकर हेलीकॉप्‍टर शॉट तक लगाए थे. विश्‍व कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका को हराने के महज दो सप्‍ताह बाद ही सचिन ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया था.

आईपीएल में आया था 100वां शतक

इस मुकाबले से पहले तक सचिन पहले ही अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर में 99 शतक लगा चुके थे. यह उनके करियर का 100वां शतक था. हालांकि आईपीएल में आए इस शतक को उनके अंतररराष्‍ट्रीय करियर के ग्राफ के साजोड़कर नहीं देखा गया था.

