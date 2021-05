विराट कोहली और केन विलियमसन के बीच तुलना को लेकर पाकिस्‍तान के बल्‍लेबाज सलमान बट द्वारा माइकल वॉन की खिंचाई किए जाने के बाद अब इस मामले में इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान की तरफ से पलटवार किया गया है. वॉन ने सलमान बट को उनके द्वारा किए गए मैच फिक्सिंग प्रकरण को याद दिलाया.

माइकल वॉन ने ट्विटर पर लिखा, “मुझे उस हेडलाइन के बारे में ज्‍यादा जानकारी नहीं है जिससे ये खबर लिखी गई लेकिन मैंने देखा जो सलमान बट ने कहा. उन्‍हें अपनी बात कहने का हक है. मैं आशा करता हूं कि उनके मन में साल 2010 में किए गए मैच फिक्सिंग प्रकरण के दौरान भी इतनी ही स्‍पष्‍टता रही होगी.”

No idea what the headline is … but I seen what Salman has said about me … that’s fine and he is allowed his opinion but I wished he had such a clear thought of mind back in 2010 when he was Match fixing !!! https://t.co/EkDWuH7Vi4

