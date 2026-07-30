Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

VIDEO: एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बैटिंग नहीं करना चाहेंगे ? वैभव सूर्यवंशी का जवाब वायरल

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए इशान किशन की अगुआई वाली पूर्व क्षेत्र टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 30, 2026, 10:10 AM IST

Published On Jul 30, 2026, 10:10 AM IST

Last UpdatedJul 30, 2026, 10:10 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया. इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में वैभव का बल्ला नहीं चला, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वैभव ने दो अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें एक सवाल सबसे मुश्किल गेंदबाज भी से जुड़ा है.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैच में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप के खिताब पर कब्जा किया था. उन्होंने आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का लगाया था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे. इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, अभी तक कोई नहीं.

वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए इशान किशन की अगुआई वाली पूर्व क्षेत्र टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. बंगाल और झारखंड के खिलाड़ियों के वर्चस्व वाली टीम में 15 वर्षीय सूर्यवंशी को अपने पहले लाल गेंद के क्षेत्रीय टूर्नामेंट में ही उपकप्तान बनाए जाने को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्हें सभी प्रारूपों के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है. बिहार के सूर्यवंशी टीम में राज्य के एकमात्र खिलाड़ी हैं

ईस्ट जोन की टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, इंटरनेशनल खिलाड़ी मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद तथा भारत ए के पूर्व कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को भी शामिल किया गया है.

बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा, इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी का पूर्व क्षेत्र की टीम का उपकप्तान बनना बिहार क्रिकेट के लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने कहा, अपने शानदार प्रदर्शन और खेल के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से छह सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईस्ट जोन टीम के बने उपकप्तान

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईस्ट जोन टीम के बने उपकप्तान
ICC Rankings: ODI में फिर से नंबर वन बने शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी का T20I में जलवा

ICC Rankings: ODI में फिर से नंबर वन बने शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी का T20I में जलवा

'प्लेयर ऑफ द सीरीज' जीतकर चमके वैभव सूर्यवंशी, बताया किसकी बदौलत मिली यह कामयाबी

'प्लेयर ऑफ द सीरीज' जीतकर चमके वैभव सूर्यवंशी, बताया किसकी बदौलत मिली यह कामयाबी

मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी

मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने के बाद क्या बोले वैभव सूर्यवंशी

Latest News

ind-vs-ban-28

क्या भारतीय टीम सितंबर में करेगी बांग्लादेश का दौरा ? बीसीबी चीफ ने दिया जवाब

_litton-das-new-odi-captain

Litton Das New ODI Captain: लिटन दास बने बांग्लादेश के नए वनडे कप्तान, BCB ने किया ऐलान

commonwealth-table-tennis-2026-2

गोल्ड पर भारत का दोहरा निशाना! कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचीं भारतीय पुरुष और महिला टीमें

vaibhav-sooryavanshi-62

Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ईस्ट जोन टीम के बने उपकप्तान
wi-vs-pak-2

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का गजब कमाल, पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार बनाया यह रिकॉर्ड
sir-garry-sobers

टेस्ट जीत के बाद सर गैरी सोबर्स को अंतिम विदाई देगी वेस्टइंडीज टीम, राजकीय अंतिम संस्कार में होगी शामिल

Editor's Pick

Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा