VIDEO: एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बैटिंग नहीं करना चाहेंगे ? वैभव सूर्यवंशी का जवाब वायरल

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए इशान किशन की अगुआई वाली पूर्व क्षेत्र टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है.
Published On Jul 30, 2026, 10:10 AM IST
Last UpdatedJul 30, 2026, 10:10 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi
भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया. इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में वैभव का बल्ला नहीं चला, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वैभव ने दो अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें एक सवाल सबसे मुश्किल गेंदबाज भी से जुड़ा है.
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैच में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप के खिताब पर कब्जा किया था. उन्होंने आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का लगाया था.
राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे. इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, अभी तक कोई नहीं.
वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए इशान किशन की अगुआई वाली पूर्व क्षेत्र टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. बंगाल और झारखंड के खिलाड़ियों के वर्चस्व वाली टीम में 15 वर्षीय सूर्यवंशी को अपने पहले लाल गेंद के क्षेत्रीय टूर्नामेंट में ही उपकप्तान बनाए जाने को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्हें सभी प्रारूपों के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है. बिहार के सूर्यवंशी टीम में राज्य के एकमात्र खिलाड़ी हैं
ईस्ट जोन की टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, इंटरनेशनल खिलाड़ी मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद तथा भारत ए के पूर्व कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को भी शामिल किया गया है.
बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा, इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी का पूर्व क्षेत्र की टीम का उपकप्तान बनना बिहार क्रिकेट के लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने कहा, अपने शानदार प्रदर्शन और खेल के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से छह सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा.