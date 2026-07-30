VIDEO: एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बैटिंग नहीं करना चाहेंगे ? वैभव सूर्यवंशी का जवाब वायरल

भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया है. हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया. इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज में वैभव का बल्ला नहीं चला, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में वैभव ने दो अर्धशतक लगाया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया. वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें एक सवाल सबसे मुश्किल गेंदबाज भी से जुड़ा है.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 16 मैच में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप के खिताब पर कब्जा किया था. उन्होंने आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का लगाया था.

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राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी से पूछा गया कि एक गेंदबाज जिसके खिलाफ आप बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे. इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने कहा, अभी तक कोई नहीं.

From Vaibhav being starstruck the first time he met Ravindra Jadeja to the two becoming best friends in Pink. Only the IPL could write this story 💗😂 pic.twitter.com/7CA4Ze96sG — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) July 29, 2026

वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए इशान किशन की अगुआई वाली पूर्व क्षेत्र टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. बंगाल और झारखंड के खिलाड़ियों के वर्चस्व वाली टीम में 15 वर्षीय सूर्यवंशी को अपने पहले लाल गेंद के क्षेत्रीय टूर्नामेंट में ही उपकप्तान बनाए जाने को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि उन्हें सभी प्रारूपों के खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जा रहा है. बिहार के सूर्यवंशी टीम में राज्य के एकमात्र खिलाड़ी हैं

ईस्ट जोन की टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, इंटरनेशनल खिलाड़ी मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद तथा भारत ए के पूर्व कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को भी शामिल किया गया है.

बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा, इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी का पूर्व क्षेत्र की टीम का उपकप्तान बनना बिहार क्रिकेट के लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने कहा, अपने शानदार प्रदर्शन और खेल के प्रति परिपक्व दृष्टिकोण के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से छह सितंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा.