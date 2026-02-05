हमारी मानसिकता साफ है, हम... पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर क्या बोले सूर्य कुमार यादव ?

भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना है, मगर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है.

Surya Kumar Yadav

Surya Kumar Yadav on Ind vs pak: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना है, मगर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर भारत के टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी प्रतिक्रिया आई है. भारतीय कप्तान ने कहा, हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया,उन्होंने मना किया, हम खेलने के लिए तैयार हैं, हमारी टिकट बुक हो गई हैं और हम दिल्ली के बाद कोलंबो जा रहे हैं.

TRENDING NOW

भारतीय कप्तान ने कहा, हमारी मानसिकता साफ है, हम खेलेंगे. हमारी फ्लाइट बुक है, हम तो जा रहे हैं और हम 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान का इंतजार करेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/