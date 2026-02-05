This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
हमारी मानसिकता साफ है, हम... पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर क्या बोले सूर्य कुमार यादव ?
भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना है, मगर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है.
Surya Kumar Yadav on Ind vs pak: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होना है, मगर पाकिस्तान ने इस मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले पर भारत के टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी प्रतिक्रिया आई है. भारतीय कप्तान ने कहा, हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना नहीं किया,उन्होंने मना किया, हम खेलने के लिए तैयार हैं, हमारी टिकट बुक हो गई हैं और हम दिल्ली के बाद कोलंबो जा रहे हैं.
भारतीय कप्तान ने कहा, हमारी मानसिकता साफ है, हम खेलेंगे. हमारी फ्लाइट बुक है, हम तो जा रहे हैं और हम 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान का इंतजार करेंगे.
