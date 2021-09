इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट के तीसरे दिन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की शतकीय साझेदारी के दम पर टीम इंडिया ने 171 रनों की बढ़त हासिल की। केनिंग्टन ओवल के मैदान पर रोहित ने 256 गेंदो पर 127 रन बनाए, जबकि पुजारा ने 127 गेंदो पर 61 रन जड़े।

दिन की शुरुआत रोहित और केएल राहुल की 83 रनों की दमदार साझेदारी के साथ हुई लेकिन राहुल 46 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद क्रीज पर आए पुजारा, जिन्होंने आते ही चौके-छक्के लगाने शुरू कर दिए।

आमतौर पर शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करने वाले पुजारा का ये अलग अंदाज देखकर फैंस के साथ साथ रोहित भी हैरान हुए। बीसीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक वीडियो में इसी बात को लेकर रोहित ने पुजारा की टांग खीची।

पुजारा कहा, “मैं वास्तव में खुश हूं कि हमने सौ रनों की साझेदारी बनाई। मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कई साझेदारियां होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप और भी कई शतक बनाएंगे।”

वहीं रोहित ने हंसते हुए कहा, “आपके लिए भी बहुत खुश हूं पूजी (पुजारा)। किसी ने मुझसे कहा था कि आप 50 गेंदों में 35 रन बनाए।”

रोहित के जवाब में पुजारा ने कहा, “ये एक अच्छी शुरुआत थी, आप लोगों (रोहित, राहुल) की बदौलत गेंद पुरानी हो गई थी और मैं अपने शॉट खेल सका। उस सेशन में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान था।”

रोहित ने आगे कहा, “हमारी भूमिकाएं वास्तव में उलट दी गई हैं। आम तौर पर मैं कुछ शॉट खेलना पसंद करता हूं और जबकि आप समय लेते हैं तो स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता है लेकिन अब भूमिकाएं उलट गई हैं।”

