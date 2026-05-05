VIDEO: शॉट मारने से पहले गिरी बेल्स... नितीश राणा के विकेट पर मचा बवाल

मैच के 10वें ओवर में नितीश राणा नूर अहमद का शिकार बन गए, लेकिन उनके आउट होने के तरीके को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया.
Published On May 05, 2026, 10:48 PM IST
Last UpdatedMay 05, 2026, 10:48 PM IST
Nitish rana
Nitish rana controversial wicket: आईपीएल 2026 में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा के विकेट को लेकर हंगामा मचा है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश राणा के शॉट खेलने से पहले ही बेल्स गिर गई. नितीश राणा इस मैच में कैच आउट हुए.
पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही, क्योंकि 29 रन के स्कोर पर ही उन्होंने अपना पहला विकेट गंवा दिया. नीतीश राणा बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने अच्छी शुरुआत की. हालांकि, मैच के 10वें ओवर में वह नूर अहमद का शिकार बन गए, लेकिन उनके आउट होने के तरीके को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया
10वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा ने नूर अहमद की गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई. दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज अपने इस शॉट से निराश हुए और मैदान से बाहर चले गए. हालांकि, कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि नीतीश राणा के शॉट मारने से पहले ही बेल्स अपनी जगह से हट गई थीं. हैरानी की बात यह है कि मैदान पर मौजूद किसी भी अंपायर या अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया.
बता दें कि मैच के दौरान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में काफी तेज हवा चल रही थी और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हवा की वजह से बेल्स गिरी है. वीडियों में साफ दिख रहा है कि यह न तो हिट-विकेट था, और न ही ऐसा लगा कि संजू सैमसन ने बेल्स गिराई हों. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट कर सवाल भी पूछे हैं.
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ट्रिस्टन स्टब्स (38) और समीर रिजवी (नाबाद 40) के बीच छठे विकेट के लिए 47 गेंदों में 65 रन की साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने खराब शुरुआत से उबरते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ सात विकेट पर 155 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स ने 69 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे, लेकिन स्टब्स और रिजवी की साझेदारी के बाद आशुतोष शर्मा की पांच गेंदों में दो छक्के जड़ित 14 रन की पारी से धीमी पिच पर 150 के पार का स्कोर बनाया.
रिजवी ने 24 गेंदों की नाबाद पारी में चार छक्के लगाए, जबकि स्टब्स ने 31 गेंदों की पारी में एक चौका और दो छक्के जड़े. दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी पांच ओवरों में 58 रन जोड़े। इस बीच चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने शानदार लय में चल रहे जैमी ओवरटन से सिर्फ एक ओवर कराया, जिन्होंने 19वें ओवर में सिर्फ पांच रन खर्च कर स्टब्स को आउट किया.
नूर अहमद ने तीन ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि अकील हुसैन ने चार ओवर में 19 रन देकर एक सफलता हासिल की. गुरजपनीत और अंशुल कंबोज को भी एक-एक सफलता मिली, लेकिन कंबोज चार ओवर में 49 रन देकर सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए.