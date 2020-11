भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को सिडनी में खेले गए मैच के बाद कप्तान विराट कोहली पर धीमी ओवर रेट के लिए मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। मुकाबला खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी कहा था कि ये उनके करियर का सबसे लंबा मैच था।

इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ओवर रेट सुधारने के लिए धीमी रेट के मामले में केवल जुर्माना लगाने की बजाय और सख्त सजा की मांग की है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैलम फर्ग्यूसन और पूर्व क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि क्रिकेट अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीमी ओवर गति को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया के लिए 30 वनडे खेलने वाले फर्ग्यूसन ने एबीसी रेडियो से बात करते हुए कहा, “ये निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा दबाव ना बनाए जाने के कारण हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि ये इतने लंबे समय से कैसे हो रहा है, सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट में। हमें सख्त कदम उठाने होंगे।”

उन्होंने कहा, “घरेलू स्तर पर ये बड़ी समस्या नहीं होती है। कप्तान और खिलाड़ियों को क्यों लगता है कि बीच के ओवरों में चहलकदमी करना ठीक है। घरेलू क्रिकेट में जब आप विश्व स्तर के खिलाड़ियों को देखते हो तो वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ओवर रेट का ध्यान रखा जाए।”

Over rates in international cricket need to be improved no question.#notgoodenough https://t.co/r0EfgBpDd7

— Jason Gillespie (@dizzy259) November 27, 2020