ऑस्‍ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) ने बीते दिनों भारत में बढ़ते कोरोना संकट को देखे हुए प्रधानमंत्री राहत कोष में 50,000 डॉलर दान करने का ऐलान किया था. कमिंस के इस फैसले के बाद वो रातों-रात भारत में हीरो बन गए. अब अपने निर्णय में कमिंस ने कुछ बदलाव किया है. वो अब प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद के लिए कोई राशि दान नहीं करेंगे.

पैट कमिंस (Pat Cummins) ने अपने फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि वो इस महामारी से लड़ने में भारत की मदद करना जरूर चाहते हैं लेकिन वो ऐसा यूनिसेफ ऑस्‍ट्रेलिया के माध्‍यम से करेंगे.

उन्‍होंने ट्विटर पर लिखा, “अतत: मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भारत की मदद युनिसेफ ऑस्‍ट्रेलिया के माध्‍यम से करूंगा जो इस वक्‍ भारत में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर फंड जुटा रही है. अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाइये.”

Terrific work @CricketAus

FYI I ended up allocating my donation to UNICEF Australia’s India COVID-19 Crisis Appeal.

If you’re able to, please join many others in supporting this here https://t.co/SUvGjlGRm8 https://t.co/1c0NE9PFdO

— Pat Cummins (@patcummins30) May 3, 2021