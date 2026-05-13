ढाका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के बाद शान मसूद की जगह बाबर आजम को टेस्ट कप्तान बनाने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान में टीम के प्रदर्शन और मसूद की कप्तानी को लेकर तीखी आलोचना हो रही है.दोनों पारियों में बल्लेबाजी में नाकाम रहे मसूद का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा.

टीम के करीबी एक सूत्र के अनुसार, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बचे मैचों के लिए बाबर को फिर से टेस्ट कप्तान बनाने की मुहिम शुरू हो गई है. पाकिस्तान को इस साल अभी सात और टेस्ट मैच खेलने हैं. दिसंबर 2023 से मसूद के टेस्ट कप्तान रहते हुए पाकिस्तान ने 15 में से 11 मैच हारे हैं. बाबर घुटने की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे और 18 मई से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में उनकी वापसी की संभावना है.

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बाबर आजम को फिर मिल सकती है टेस्ट टीम की कमान

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाबर आजम को एक बार फिर से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जा सकता है. पीटीआई को टीम के करीबी एक सूत्र ने बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ प्रभावशाली लोग भी बाबर को कप्तान के रूप में वापस चाहते हैं और उनका मानना ​​है कि उन्हें कप्तानी का एक और मौका देने का यह सही समय है. उन्होंने कहा कि टीम के भीतर भी बाबर को टेस्ट कप्तान के रूप में वापस लाने का समर्थन है. पाकिस्तान टीम के तीनों कप्तान, जिनमें वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और टी20 कप्तान सलमान अली आगा शामिल हैं, वर्तमान में बांग्लादेश दौरे पर गई टीम का हिस्सा हैं.

सूत्र के मुताबिक अगर बाबर दूसरा टेस्ट खेलते हैं और अपनी बल्लेबाजी की लय वापस पा लेते हैं. तो वे कप्तानी में वापसी के प्रबल दावेदार हैं. बोर्ड के कुछ अधिकारियों से शुरुआती बातचीत से संकेत मिलता है कि उन्हें दोबारा कप्तान बनने में कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि योजना बाबर को टेस्ट कप्तान के रूप में वापस लाने और फिर अगले साल के विश्व कप से पहले उन्हें वनडे कप्तानी के लिए भी तैयार करने की है.

साल 2023 में छोड़ी थी कप्तानी

बाबर आजम साल 2019 से 2023 के बीच तीनों प्रारूपों के कप्तान रहे हैं. लेकिन भारत में हुए वनडे विश्व कप 2023 के बाद उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी. हालांकि उन्हें टी20 विश्व कप 2024 के लिए टी20 कप्तान के रूप में वापस लाया गया था. लेकिन खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने फिर से कप्तानी छोड़ दी. बाबर आजम का टेस्ट कप्तानी रिकॉर्ड ठीक-ठाक ही रहा है. उन्होंने कुल 20 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है. जिसमें पाकिस्तान को 10 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं 4 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. बतौर टेस्ट कप्तान बाबर आजम का जीत प्रतिशत 62.5% रहा है.