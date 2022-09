ENG vs PAK, 4th T20I Live Score: इंग्लैंड ने टॉस जीता, पाकिस्तान की पहले बैटिंग

Pakistan vs England, 4th T20I Live Score: मेजबान पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 7 मैचों की T20I सीरीज का चौथा मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। मेहमान इंग्लैंड सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान का लक्ष्य सीरीज में बराबरी हासिल करने पर लगा होगा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): मोहम्मद रिजवान (wk), बाबर आजम (c), शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, उस्मान कादिर, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम जूनियर

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): एलेक्स हेल्स, फिलिप साल्ट (wk), विल जैक, बेन डकेट, हैरी ब्रुक, मोइन अली (c), डेविड विली, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ओली स्टोन, रीस टॉपली