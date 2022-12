कराची। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले तीसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जब सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी तो उसके युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद नया रिकॉर्ड बनाएंगे जबकि नियमित विकेटकीपर बेन फॉक्स की अंतिम एकादश में वापसी होगी।

फॉक्स इस महीने के शुरू में रावलपिंडी में पहले टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर वायरल संक्रमण की चपेट में आ गए थे। उनकी अनुपस्थिति में पहले दोनों टेस्ट मैच में ओली पोप ने विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाला।

युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद अभी 18 साल और 126 दिन के हैं और जब वह तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर कदम रखेंगे तो इंग्लैंड की तरफ से सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे। इंग्लैंड ने 40 साल के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को विश्राम देने का फैसला किया है। फॉक्स को विल जैक्स की जगह टीम में शामिल किया जाएगा।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा,‘‘ रेहान के लिए यह समय उत्साहजनक है। जब हमने उसे बताया कि वह अपना पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहा है तो वह बेहद उत्साहित था।’’ अहमद जब मैदान पर उतरेंगे तो वह ब्रायन क्लोज का 73 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर देंगे। क्लोज ने 1949 में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था तब वह 18 साल और 149 दिन के थे।

अहमद ने अभी तक लीस्टरशर की तरफ से केवल तीन प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं लेकिन इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम और कप्तान स्टोक्स को उनके आक्रामक शैली पसंद है।

मैकुलम और स्टोक्स के रहते हुए इंग्लैंड ने आक्रामक शैली अपनाई है और यही वजह है कि वह तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। इंग्लैंड ने रावलपिंडी में पहला मैच 74 रन से और मुल्तान में दूसरा मैच 26 रन से जीता था। स्टोक्स ने कहा कि वह सीरीज में क्लीन स्वीप करना पसंद करेंगे लेकिन इसका अपने साथियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाना चाहते हैं।

पाकिस्तान की टीम चोटों की समस्या से जूझ रही है। हारिस रऊफ और नसीम शाह पहले ही चोटिल थे जबकि दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक भी चोट ग्रस्त हो गए।

