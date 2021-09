PAK vs ENG: न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड भी रद्द कर सकती है अपना पाकिस्तान दौरा

After New Zealand England Might be Cancelled it’s Tour To Pakistan: न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान (PAK vs NZ 2021) का दौरा आज रद्द घोषित कर दिया. कीवी टीम को न्यूजीलैंड सरकार से यह जानकारी मिली थी कि उसकी टीम पर आतंकी खतरे की आशंका है. इसके बाद क्रिकेट न्यूजीलैंड (NZC) ने सरकार के निर्देश पर अपना यह दौरा रद्द कर दिया. इसके बाद इंग्लैंड के आगामी पाकिस्तान दौरे पर भी खतरा मंडरा रहा है. इंग्लैंड की टीम को यहां टी20 वर्ल्ड कप से ऐन पहले 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा है कि वह अगले 48 घंटों में इस दौरे पर फैसला लेगी.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, ब्लैक कैप्स पहले वनडे के लिए अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी. दोनों टीमों को आज रावलपिंडी में यह मुकाबला खेलना था. मैच की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. लेकिन टॉस से पहले कीवी टीम मैनेंजमेंट ने मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया. इसके कुछ देर बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा रद्द कर दिया और कीवी खिलाड़ी जल्दी ही पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे.

कीवी टीम के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज पर भी खतरा मंडराने लगा है. इंग्लैंड ने पहले ही यहां बहुत छोटा दौरा करने का फैसला किया था. उसे 13 और 14 अक्टूबर को दो टी20 मैचों की सीरीज खेलने ही. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा कि वे अगले 48 घंटे में तय करेंगे कि अगले महीने होने वाला दौरा आगे बढ़ेगा या नहीं.

एक प्रवक्ता ने कहा, हम सुरक्षा अलर्ट के कारण पाकिस्तान दौरे से हटने के न्यूजीलैंड के फैसले से अवगत हैं. हम स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए अपनी सुरक्षा टीम से संपर्क कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं. इसके बाद ईसीबी बोर्ड अगले 24-48 घंटों में तय करेगा कि हमारा नियोजित दौरा आगे बढ़ना चाहिए या नहीं. बता दें कीवी टीम यहां 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने के लिए आई थी.