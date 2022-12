पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कराची में खेला जा रहा है. पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सिर्फ 19 के स्कोर पर उसके दो बल्लेबाज पविलियन लौट गए. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन न्यूजीलैंड ने बाबर के इस फैसले को शुरुआत में गलत साबित कर दिया.

सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची के नैशनल स्टेडियम में शुरू हुए मुकाबले में पाकिस्तान को 12 के स्कोर पर पहला झटका लगा. इसके बाद 19 तक दूसरा सलामी बल्लेबाज भी आउट हो गया. अब्दुल्ला शफीक आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने जो सात रन बनाकर एजाज पटेल का शिकार बने. इसके बाद शान मसूद 19 के कुल स्कोर पर आउट हो गए. मसूद को माइकल ब्रेसवेल ने आउट किया. संयोग की बात यह रही कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है जब टेस्ट मैच के पहले दो विकेट स्टंप आउट हुए हों. यानी 145 साल के इतिहास में पहली बार यह शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज हो गया है.

पारी के चौथे ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर एजाज की गेंद पर दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने आगे बढ़कर खेलना चाहा. वह गेंद की फ्लाइट को पकड़ नहीं पाए. एजाज ने बल्लेबाज के बढ़ते कदमों को देखते हुए गेंद की रफ्तार धीमी कर दी. टॉम ब्लंडल ने विकेट के पीछे आसानी से स्टंप कर दिया.

? RECORD ALERT ?

This feat has never been seen before in 145 years of Men’s Test cricket ?#PAKvNZ | #WTC23https://t.co/ZjKUpUmtcI

— ICC (@ICC) December 26, 2022