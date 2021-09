PAK vs NZ: सुरक्षा कारणों के चलते न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया रद्द

PAK vs NZ New Zealand Cancelled Tour of Pakistan: पाकिस्तान दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने गई न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों के चलते यह दौरा रद्द कर दिया है. अब से कुछ ही देर में दोनों टीमों को रावलपिंडी स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करने उतरना था. लेकिन न्यूजीलैंड सरकार को अपनी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा टीम की सुरक्षा में खतरे का अलर्ट मिला था, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया है.

न्यूजीलैंड सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड को यह जानकारी दी थी कि वह खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल यह दौरा रद्द कर दे, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने यही किया. इससे पहले कुछ खबरें थीं कि पाकिस्तान दौरे पर गए न्यूजीलैंड के दल में कोरोना वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं. हालांकि इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है.

न्यूजीलैंड की टीम इस दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए पहुंची थी. कीवी टीम ने आज दौरे की औपचारिक शुरुआत से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इससे हटने की जानकारी दे दी, जिसके बाद इस सीरीज को रद्द कर दिया गया है.

जल्दी ही कीवी खिलाड़ियों को पाकिस्तान से वापस बुलाने के इंतजाम किए जाएंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट (David White) ने कहा कि हमें अपनी सरकार से जो सलाह मिली है उसके बाद दौरा जारी रखना संभव नहीं था.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इससे पीसीबी को झटका लगा होगा, जो कि एक शानदार मेजबान है. लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम मानते हैं कि हमारे पास यही एक जिम्मेदार विकल्प था.’

बता दें टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले पाकिस्तान इस दौरे को अपने लिए अहम मान रहा था. दोनों टीमों को यहां 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी थी और पाकिस्तान इसे वर्ल्ड कप की तैयारियों के नजरिए से देख रहा था. इस दौरे के बाद इंग्लैंड की टीम को भी यहां 2 टी20 मैचों की सीरीज के दौरान करना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा न्यूजीलैंड द्वारा यह दौरा रद्द करने के बाद क्या इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर आएगी.