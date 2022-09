एशिया कप 2022 के आगाज से पहले 2 बल्लेबाजों की फॉर्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी जिसमें पहले नंबर पर थे विराट कोहली जो उस वक्त तक खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। और दूसरे बल्लेबाज थे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो टूर्नामेंट से पहले तक शानदार फॉर्म में थे और हर मैच में रनों का अंबार लगा रहे थे। फिर 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले बाबर और कोहली की मुलाकात हुई और वहां से सबकुछ बदल गया। ऐसा हम नहीं दोनों टीमों के क्रिकेट फैंस का कहना है।

दरअसल, एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ बाबर आजम महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। एशिया कप में बाबर एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे और इस तरह लगातार छठी बार T20I क्रिकेट में वह अर्धशतक जमाने से चूक गए। इससे पहले उनके बल्ले से 30, 0, 14, 9 और 1 रनों की पारी निकली थी। इस तरह लगातार छठी बार नाकाम रहने के बाद बाबर आजम की फॉर्म को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने लगा है और फैंस कह रहे हैं कि बाबर ने कोहली से हाथ मिलाने के साथ ही फॉर्म की अदला-बदली कर ली है।

बता दें, विराट कोहली एशिया कप में अपनी खोई हुई फॉर्म वापस हासिल कर चुके हैं। भारत के सुपर4 राउंड में अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली ने कमाल का नाबाद शतक लगाया था जो लगभग 3 साल बाद उनके बल्ले से आया पहला शतक है।

Aunty Babar ghar per hai? Ussey this will pass bolna tha pic.twitter.com/JavmZDtmbi

Babar Azam in Asia Cup 2022:

10(9)

9(8)

14(10)

0(1)

30(29)

5(6)

Only one 20+ Score That Too In losing cause .

68 runs in 6 matches .????#AsiaCup2022Final || #PAKvsSL pic.twitter.com/DMEInENu4i

