नई दिल्ली: पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली को पछाड़कर एशिया कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया। गुरुवार को कोहली ने ‘सुपर 4’ के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 71 वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा।

रिजवान, जो कोहली के 276 रनों से 50 रन कम थे, ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों पर 55 रन बनाए हालांकि, उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा।

भानुका राजपक्षे के नाबाद 71 रन और वनिन्दु हसरंगा के हरफनमौला प्रदर्शन ने उन्हें रविवार को 23 रन से धमाकेदार जीत दिलाई, जिसके बाद श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप चैंपियन का ताज अपना नाम किया।

हसरंगा ने पाकिस्तान के खिलाप गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में तीन विकेट चटकाए। तो वहीं, प्रमोद मदुशन ने दुबई में पाकिस्तान को 147 रन पर आउट करने के लिए 34 रन देकर 4 विकेट उखाडे़।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन पर और फखर जमान बिना खाता खोले शून्य पर ही निपट गए। इसके चलते रिजवान ने इफ्तिखार के साथ मिलकर पारी में फिर से जान डाली, लेकिन नियमित विकेटों ने पाकिस्तान के लक्ष्य को पटरी से उतार दिया।

रिजवान पाकिस्तान अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी रहे।

इस बीच अकरम ने फाइनल के बाद मेजबान ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा, ‘टूर्नामेंट की शुरुआत में, मैंने कहा था कि सलामी बल्लेबाज गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के खेलों में संघर्ष देखने को मिलता ही है, और आज ठीक वैसा ही हुआ।’

अकरम ने कहा, “मैं टी 20 क्रिकेट में ‘एंकरिंग’ को लेकर थोड़ा संदेह में हूं। यह ओवररेटेड है क्योंकि उन्होंने (श्रीलंका) शानदार जीत हासिल की है, मुझे भारत का नया टीम फॉर्मेट पसंद है और श्रीलंका में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने टीम के एंकर की भूमिका निभाई, यह अनुचित है। और मेरे अनुसार, रिजवान को टीम का एंकर कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसने आज शानदार किया है।

अकरम ने आगे कहा- ‘अगर आपको याद हो तो उन्होंने (रिजवान) हांगकांग के खिलाफ भी ऐसा शानदार कारनामा किया था। मैंने तब भी उनकी आलोचना की, जो एकदम ठीक थी। लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझ पर इसके लिए भी हमला किया। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि मैं रिजवान का समर्थन नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मेरी राय चाहिए, मैं आपको सही और सीधी राय दूंगा। मैं वह आदमी नहीं हूं जो मैं उसके बारे में झूठ बोलूंगा। मेरे लिए काला काला है और सफेद सफेद है।’

इसके अलावा एक ट्विटर पर एक यूजर ने कहा कि बाबर का खेल ठीक नहीं है, टीम में सुधार करना चाहिए।

Babar Azam Captain issue and he is not opening bater please do something for cricket for Pakistan

— Muhammad shafiq (@shafiq_7866) September 11, 2022