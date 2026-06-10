एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम में कई सारे बदलाव देखने को मिले है। साहिबजादा फरहान को टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है।
Published On Jun 10, 2026, 01:11 PM IST
Last UpdatedJun 10, 2026, 01:11 PM IST
à¤œà¤¾à¤ªà¤¾à¤¨ à¤®à¥‡à¤‚ à¤¹à¥‹à¤¨à¥‡ à¤µà¤¾à¤²à¥‡ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ 2026 à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤¨à¥‡ 15 à¤¸à¤¦à¤¸à¥à¤¯à¥€à¤¯ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¤¾ à¤à¤²à¤¾à¤¨ à¤•à¤° à¤¦à¤¿à¤¯à¤¾ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤‡à¤¸ à¤Ÿà¥‚à¤°à¥à¤¨à¤¾à¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¤ˆ à¤¸à¤¾à¤°à¥‡ à¤¬à¤¦à¤²à¤¾à¤µ à¤¦à¥‡à¤–à¤¨à¥‡ à¤•à¥‹ à¤®à¤¿à¤²à¥‡ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¬à¤œà¤¾à¤¦à¤¾ à¤«à¤°à¤¹à¤¾à¤¨ à¤•à¥‹ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¥€ à¤•à¤®à¤¾à¤¨ à¤¸à¤‚à¤à¤¾à¤²à¤¨à¥‡ à¤•à¥€ à¤œà¤¿à¤®à¥à¤®à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€ à¤®à¤¿à¤²à¥€ à¤¹à¥ˆ, à¤µà¤¹à¥€à¤‚ à¤…à¤¬à¥à¤¦à¥à¤² à¤¸à¤®à¤¦ à¤‰à¤ªà¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥‹ à¤°à¥‹à¤² à¤¨à¤¿à¤à¤¾à¤à¤‚à¤—à¥‡à¥¤
à¤‡à¤¸ 15 à¤¸à¤¦à¤¸à¥à¤¯à¥€à¤¯ à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¸à¥‡ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¥€ à¤à¥€ à¤¹à¥ˆà¤‚ à¤œà¤¿à¤¨à¥à¤¹à¥‡à¤‚ à¤‡à¤‚à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤¶à¤¨à¤² à¤®à¥ˆà¤š à¤•à¤¾ à¤…à¤¨à¥à¤à¤µ à¤à¥€ à¤¨à¤¹à¥€ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤¯à¥‡ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¥€ à¤†à¤•à¤¿à¤« à¤œà¤¾à¤µà¥‡à¤¦, à¤…à¤²à¥€ à¤°à¤œà¤¾, à¤®à¤¾à¤œ à¤¸à¤¦à¤¾à¤•à¤¤ à¤”à¤° à¤¸à¤¾à¤¦ à¤®à¤¸à¥‚à¤¦ à¤¹à¥ˆà¤‚à¥¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤“à¤° à¤¸à¥‡ 46 à¤Ÿà¥€20 à¤‡à¤‚à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤¶à¤¨à¤² à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤–à¥‡à¤² à¤šà¥à¤•à¥‡ à¤«à¤°à¤¹à¤¾à¤¨ à¤¨à¥‡ à¤…à¤¬ à¤¤à¤• à¤•à¤¿à¤¸à¥€ à¤à¥€ à¤¸à¤«à¥‡à¤¦ à¤—à¥‡à¤‚à¤¦ à¤•à¥‡ à¤«à¥‰à¤°à¥à¤®à¥‡à¤Ÿ à¤®à¥‡à¤‚ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¥€ à¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨à¥€ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤•à¥€ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤µà¤¹à¥€à¤‚, à¤…à¤¬à¥à¤¦à¥à¤² à¤¸à¤®à¤¦ à¤¨à¥‡ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤¤à¤°à¤« à¤¸à¥‡ à¤¸à¤¿à¤°à¥à¤« 5 à¤Ÿà¥€20 à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤–à¥‡à¤²à¥‡ à¤¹à¥ˆà¤‚à¥¤
à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤šà¥à¤¨à¥€ à¤—à¤ˆ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤® à¤Ÿà¥€20 à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª 2026 à¤¸à¥‡ à¤•à¤¾à¤«à¥€ à¤…à¤²à¤— à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤‰à¤¸à¥à¤®à¤¾à¤¨ à¤–à¤¾à¤¨ à¤•à¥‹ à¤µà¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿà¤•à¥€à¤ªà¤° à¤•à¥‡ à¤¤à¥Œà¤° à¤ªà¤° à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤°à¤–à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤¶à¤¾à¤¹à¤¿à¤¨ à¤¶à¤¾à¤¹ à¤…à¤«à¤°à¥€à¤¦à¥€, à¤¬à¤¾à¤¬à¤° à¤†à¤œà¤®, à¤¶à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬ à¤–à¤¾à¤¨ à¤”à¤° à¤¸à¤²à¤®à¤¾à¤¨ à¤†à¤—à¤¾ à¤•à¥‹ à¤‡à¤¸ à¤Ÿà¥‚à¤°à¥à¤¨à¤¾à¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤œà¤—à¤¹ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¦à¥€ à¤—à¤ˆ à¤¹à¥ˆà¥¤
à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¥à¤°à¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿ à¤•à¥‹ 2022 à¤®à¥‡à¤‚ à¤¶à¤¾à¤®à¤¿à¤² à¤•à¤¿à¤¯à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾à¥¤ 2022 à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ à¤®à¥‡à¤‚ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤¨à¥‡ à¤šà¥Œà¤¥à¥‡ à¤ªà¤¾à¤¯à¤¦à¤¾à¤¨ à¤ªà¤° à¤°à¤¹à¤¤à¥‡ à¤¹à¥à¤ à¤Ÿà¥‚à¤°à¥à¤¨à¤¾à¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤•à¤¾ à¤…à¤‚à¤¤ à¤•à¤¿à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾à¥¤ à¤Ÿà¥€à¤® à¤¨à¥‡ à¤à¤• à¤®à¥ˆà¤š à¤®à¥‡à¤‚ à¤œà¥€à¤¤ à¤¹à¤¾à¤¸à¤¿à¤² à¤•à¥€ à¤¥à¥€, à¤œà¤¬à¤•à¤¿ à¤à¤• à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤®à¥‡à¤‚ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¥‹ à¤¹à¤¾à¤° à¤•à¤¾ à¤¸à¤¾à¤®à¤¨à¤¾ à¤•à¤°à¤¨à¤¾ à¤ªà¤¡à¤¼à¤¾ à¤¥à¤¾à¥¤
à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ 2026 à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¤¾ à¤¸à¥à¤•à¥à¤µà¥‰à¤¡: à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¬à¤œà¤¾à¤¦à¤¾ à¤«à¤°à¤¹à¤¾à¤¨ (à¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨), à¤…à¤¬à¥à¤¦à¥à¤² à¤¸à¤®à¤¦ (à¤‰à¤ªà¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨), à¤…à¤¬à¤°à¤¾à¤° à¤…à¤¹à¤®à¤¦, à¤…à¤¹à¤®à¤¦ à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾à¤², à¤†à¤•à¤¿à¤« à¤œà¤¾à¤µà¥‡à¤¦, à¤…à¤²à¥€ à¤°à¤œà¤¾, à¤…à¤°à¤¾à¤«à¤¾à¤¤ à¤®à¤¿à¤¨à¥à¤¹à¤¾à¤¸, à¤¹à¥ˆà¤¦à¤° à¤…à¤²à¥€, à¤¹à¤¸à¤¨ à¤¨à¤µà¤¾à¤œ, à¤®à¤¾à¤œ à¤¸à¤¦à¤¾à¤•à¤¤, à¤®à¥‹à¤¹à¤®à¥à¤®à¤¦ à¤¸à¤²à¤®à¤¾à¤¨ à¤®à¤¿à¤°à¥à¤œà¤¾, à¤¸à¤¾à¤¦ à¤®à¤¸à¥‚à¤¦, à¤¸à¥ˆà¤® à¤…à¤¯à¥‚à¤¬, à¤¸à¥à¤«à¤¯à¤¾à¤¨ à¤®à¥‹à¤•à¤¿à¤® à¤”à¤° à¤‰à¤¸à¥à¤®à¤¾à¤¨ à¤–à¤¾à¤¨ (à¤µà¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿà¤•à¥€à¤ªà¤°)à¥¤