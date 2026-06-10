Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Pakistan Army Hands Leadership Role to This Player for Asian Games

शाहीन की गई कप्तानी, बाबर भी बाहर, Asian Games में इस खिलाड़ी को मिली पाकिस्तानी सेना की कमान

एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम में कई सारे बदलाव देखने को मिले है। साहिबजादा फरहान को टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है।

Edited By : Sameer Tiwari |Jun 10, 2026, 01:11 PM IST

Published On Jun 10, 2026, 01:11 PM IST

Last UpdatedJun 10, 2026, 01:11 PM IST

à¤œà¤¾à¤ªà¤¾à¤¨ à¤®à¥‡à¤‚ à¤¹à¥‹à¤¨à¥‡ à¤µà¤¾à¤²à¥‡ à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ 2026 à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤¨à¥‡ 15 à¤¸à¤¦à¤¸à¥à¤¯à¥€à¤¯ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¤¾ à¤à¤²à¤¾à¤¨ à¤•à¤° à¤¦à¤¿à¤¯à¤¾ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤‡à¤¸ à¤Ÿà¥‚à¤°à¥à¤¨à¤¾à¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¤ˆ à¤¸à¤¾à¤°à¥‡ à¤¬à¤¦à¤²à¤¾à¤µ à¤¦à¥‡à¤–à¤¨à¥‡ à¤•à¥‹ à¤®à¤¿à¤²à¥‡ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¬à¤œà¤¾à¤¦à¤¾ à¤«à¤°à¤¹à¤¾à¤¨ à¤•à¥‹ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¥€ à¤•à¤®à¤¾à¤¨ à¤¸à¤‚à¤­à¤¾à¤²à¤¨à¥‡ à¤•à¥€ à¤œà¤¿à¤®à¥à¤®à¥‡à¤¦à¤¾à¤°à¥€ à¤®à¤¿à¤²à¥€ à¤¹à¥ˆ, à¤µà¤¹à¥€à¤‚ à¤…à¤¬à¥à¤¦à¥à¤² à¤¸à¤®à¤¦ à¤‰à¤ªà¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥‹ à¤°à¥‹à¤² à¤¨à¤¿à¤­à¤¾à¤à¤‚à¤—à¥‡à¥¤

à¤‡à¤‚à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤¶à¤¨à¤² à¤®à¥ˆà¤š à¤•à¤¾ à¤…à¤¨à¥à¤­à¤µ à¤­à¥€ à¤¨à¤¹à¥€

à¤‡à¤¸ 15 à¤¸à¤¦à¤¸à¥à¤¯à¥€à¤¯ à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤à¤¸à¥‡ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¥€ à¤­à¥€ à¤¹à¥ˆà¤‚ à¤œà¤¿à¤¨à¥à¤¹à¥‡à¤‚ à¤‡à¤‚à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤¶à¤¨à¤² à¤®à¥ˆà¤š à¤•à¤¾ à¤…à¤¨à¥à¤­à¤µ à¤­à¥€ à¤¨à¤¹à¥€ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤¯à¥‡ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¥€ à¤†à¤•à¤¿à¤« à¤œà¤¾à¤µà¥‡à¤¦, à¤…à¤²à¥€ à¤°à¤œà¤¾, à¤®à¤¾à¤œ à¤¸à¤¦à¤¾à¤•à¤¤ à¤”à¤° à¤¸à¤¾à¤¦ à¤®à¤¸à¥‚à¤¦ à¤¹à¥ˆà¤‚à¥¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤“à¤° à¤¸à¥‡ 46 à¤Ÿà¥€20 à¤‡à¤‚à¤Ÿà¤°à¤¨à¥‡à¤¶à¤¨à¤² à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤–à¥‡à¤² à¤šà¥à¤•à¥‡ à¤«à¤°à¤¹à¤¾à¤¨ à¤¨à¥‡ à¤…à¤¬ à¤¤à¤• à¤•à¤¿à¤¸à¥€ à¤­à¥€ à¤¸à¤«à¥‡à¤¦ à¤—à¥‡à¤‚à¤¦ à¤•à¥‡ à¤«à¥‰à¤°à¥à¤®à¥‡à¤Ÿ à¤®à¥‡à¤‚ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¥€ à¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨à¥€ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤•à¥€ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤µà¤¹à¥€à¤‚, à¤…à¤¬à¥à¤¦à¥à¤² à¤¸à¤®à¤¦ à¤¨à¥‡ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤¤à¤°à¤« à¤¸à¥‡ à¤¸à¤¿à¤°à¥à¤« 5 à¤Ÿà¥€20 à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤–à¥‡à¤²à¥‡ à¤¹à¥ˆà¤‚à¥¤

à¤‡à¤¨ à¤–à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¤¯à¥‹à¤‚ à¤•à¥‹ à¤¨à¤¹à¥€ à¤®à¤¿à¤²à¥€ à¤œà¤—à¤¹

à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤šà¥à¤¨à¥€ à¤—à¤ˆ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¥€ à¤Ÿà¥€à¤® à¤Ÿà¥€20 à¤µà¤°à¥à¤²à¥à¤¡ à¤•à¤ª 2026 à¤¸à¥‡ à¤•à¤¾à¤«à¥€ à¤…à¤²à¤— à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤‰à¤¸à¥à¤®à¤¾à¤¨ à¤–à¤¾à¤¨ à¤•à¥‹ à¤µà¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿà¤•à¥€à¤ªà¤° à¤•à¥‡ à¤¤à¥Œà¤° à¤ªà¤° à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤°à¤–à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¹à¥ˆà¥¤ à¤¶à¤¾à¤¹à¤¿à¤¨ à¤¶à¤¾à¤¹ à¤…à¤«à¤°à¥€à¤¦à¥€, à¤¬à¤¾à¤¬à¤° à¤†à¤œà¤®, à¤¶à¤¾à¤¦à¤¾à¤¬ à¤–à¤¾à¤¨ à¤”à¤° à¤¸à¤²à¤®à¤¾à¤¨ à¤†à¤—à¤¾ à¤•à¥‹ à¤‡à¤¸ à¤Ÿà¥‚à¤°à¥à¤¨à¤¾à¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤Ÿà¥€à¤® à¤®à¥‡à¤‚ à¤œà¤—à¤¹ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¦à¥€ à¤—à¤ˆ à¤¹à¥ˆà¥¤

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ à¤®à¥‡à¤‚ à¤•à¥à¤°à¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿ à¤•à¥‹ 2022 à¤®à¥‡à¤‚ à¤¶à¤¾à¤®à¤¿à¤² à¤•à¤¿à¤¯à¤¾ à¤—à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾à¥¤ 2022 à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ à¤®à¥‡à¤‚ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤¨à¥‡ à¤šà¥Œà¤¥à¥‡ à¤ªà¤¾à¤¯à¤¦à¤¾à¤¨ à¤ªà¤° à¤°à¤¹à¤¤à¥‡ à¤¹à¥à¤ à¤Ÿà¥‚à¤°à¥à¤¨à¤¾à¤®à¥‡à¤‚à¤Ÿ à¤•à¤¾ à¤…à¤‚à¤¤ à¤•à¤¿à¤¯à¤¾ à¤¥à¤¾à¥¤ à¤Ÿà¥€à¤® à¤¨à¥‡ à¤à¤• à¤®à¥ˆà¤š à¤®à¥‡à¤‚ à¤œà¥€à¤¤ à¤¹à¤¾à¤¸à¤¿à¤² à¤•à¥€ à¤¥à¥€, à¤œà¤¬à¤•à¤¿ à¤à¤• à¤®à¥à¤•à¤¾à¤¬à¤²à¥‡ à¤®à¥‡à¤‚ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¥‹ à¤¹à¤¾à¤° à¤•à¤¾ à¤¸à¤¾à¤®à¤¨à¤¾ à¤•à¤°à¤¨à¤¾ à¤ªà¤¡à¤¼à¤¾ à¤¥à¤¾à¥¤

à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ 2026 à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤•à¤¾ à¤¸à¥à¤•à¥à¤µà¥‰à¤¡

à¤à¤¶à¤¿à¤¯à¤¨ à¤—à¥‡à¤®à¥à¤¸ 2026 à¤•à¥‡ à¤²à¤¿à¤ à¤ªà¤¾à¤•à¤¿à¤¸à¥à¤¤à¤¾à¤¨ à¤Ÿà¥€à¤® à¤•à¤¾ à¤¸à¥à¤•à¥à¤µà¥‰à¤¡: à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¬à¤œà¤¾à¤¦à¤¾ à¤«à¤°à¤¹à¤¾à¤¨ (à¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨), à¤…à¤¬à¥à¤¦à¥à¤² à¤¸à¤®à¤¦ (à¤‰à¤ªà¤•à¤ªà¥à¤¤à¤¾à¤¨), à¤…à¤¬à¤°à¤¾à¤° à¤…à¤¹à¤®à¤¦, à¤…à¤¹à¤®à¤¦ à¤¦à¤¾à¤¨à¤¿à¤¯à¤¾à¤², à¤†à¤•à¤¿à¤« à¤œà¤¾à¤µà¥‡à¤¦, à¤…à¤²à¥€ à¤°à¤œà¤¾, à¤…à¤°à¤¾à¤«à¤¾à¤¤ à¤®à¤¿à¤¨à¥à¤¹à¤¾à¤¸, à¤¹à¥ˆà¤¦à¤° à¤…à¤²à¥€, à¤¹à¤¸à¤¨ à¤¨à¤µà¤¾à¤œ, à¤®à¤¾à¤œ à¤¸à¤¦à¤¾à¤•à¤¤, à¤®à¥‹à¤¹à¤®à¥à¤®à¤¦ à¤¸à¤²à¤®à¤¾à¤¨ à¤®à¤¿à¤°à¥à¤œà¤¾, à¤¸à¤¾à¤¦ à¤®à¤¸à¥‚à¤¦, à¤¸à¥ˆà¤® à¤…à¤¯à¥‚à¤¬, à¤¸à¥à¤«à¤¯à¤¾à¤¨ à¤®à¥‹à¤•à¤¿à¤® à¤”à¤° à¤‰à¤¸à¥à¤®à¤¾à¤¨ à¤–à¤¾à¤¨ (à¤µà¤¿à¤•à¥‡à¤Ÿà¤•à¥€à¤ªà¤°)à¥¤

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

Related News

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स खेलेगी टीम इंडिया, जानिए कैसा है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स खेलेगी टीम इंडिया, जानिए कैसा है इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड
वैभव के सिलेक्शन पर घर में दीवाली सा माहौल, पिता का भी पहला रिएक्शन आया सामने

वैभव के सिलेक्शन पर घर में दीवाली सा माहौल, पिता का भी पहला रिएक्शन आया सामने
Asian Games: नेपाल सहित चार देशों ने किया क्वालिफाई, टूर्नामेंट की 10 टीमें हुई फाइनल

Asian Games: नेपाल सहित चार देशों ने किया क्वालिफाई, टूर्नामेंट की 10 टीमें हुई फाइनल

पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन 'चाचा क्रिकेट' अब मैदान पर नहीं दिखेंगे, संन्यास का किया ऐलान

पाकिस्तान के सबसे बड़े फैन 'चाचा क्रिकेट' अब मैदान पर नहीं दिखेंगे, संन्यास का किया ऐलान

Latest News

football

'वर्ल्ड कप जीतने के दावेदार नहीं...', फुटबॉल के महाकुंभ के आगाज से पहले ये क्या बोल गए इंग्लिश कोच
iran

FIFA World CUP: अपने मैच से एक दिन पहले अमेरिका में होगी ईरानी टीम की एंट्री, प्रदर्शन पर दिखेगा असर

1950 के फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?
germany

FIFA World Cup 2026: जर्मनी के लिए गुड न्यूज, स्टार गोलकीपर एक्शन के लिए पूरी तरह फिट
ind-vs-afg-1st-odi

हार्दिक-रोहित की होगी एंट्री, किसके कटेगा पत्ता, कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11
icc-lords-gadaffi

लॉर्ड्स और गद्दाफी स्टेडियम से नाखुश आईसीसी, आखिर क्या है पिच क्वॉलिटी तय करने का फॉर्म्युला

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
India beat Afghanistan by Innings and 300 Runs in One off test their biggest victory in test cricket

IND vs AFG: भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया
ICC Announced Commentary Panel for Women T20 World Cup 2026

महिला T20 विश्व कप: ICC के कॉमेंट्री पैनल में मिताली-अंजुम समेत कई दिग्गज शामिल
India bowled out Afghanistan on 152 in one-off test in Mullanpur Manav Suthar took 6 Wickets

सुथार की फिरकी के जाल में फंसा अफगानिस्तान, पहली पारी में सिर्फ 152 पर ढेर