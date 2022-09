शादाब खान के हरफनमौला खेल और दबाव के क्षणों में नसीम शाह (चार गेंद में नाबाद 14 रन) के दो छक्कों की मदद से पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ‘सुपर फोर’ मैच में बुधवार को अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट पक्का किया।

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ शादाब ने चार ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लेने के बाद 26 गेंद में 36 रन की अहम पारी खेली। उन्होंने इफ्तिखार अहमद (30 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 रन की अहम साझेदारी की।

पाकिस्तान की इस रोमांचक जीत से अफगानिस्तान के साथ भारतीय टीम भी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गयी। 11 सितंबर को खेले जाने वाले फाइनल में पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की चुनौती होगी।

कम स्कोर वाले इस बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला करने के बाद अफगानिस्तान को छह विकेट पर 129 रन पर रोक दिया। अफगानिस्तान ने भी इस लक्ष्य के बचाव के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रन जबकि अफगानिस्तान को एक विकेट की जरूरत थी। 10वें क्रम पर बल्लेबाजी करने आये नसीम शाह ने फजलहक फारुरी (31 रन पर तीन विकेट) की शुरुआती दो गेंदों पर छक्का लगाकर टीम को एक विकेट की यादगार जीत दिला दी।

6️⃣ 6️⃣ ?

Unbelievable end to the #AsiaCup2022 game!

Naseem Shah wins it for Pakistan in the final over with one wicket left ?#PAKvAFG | #AsiaCup2022 | Scorecard: https://t.co/4ppyUfkluv pic.twitter.com/F1A0B3DoSC

— ICC (@ICC) September 7, 2022