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अली उस्मान और साजिद खान का चौका, पाकिस्तान ने विंडीज से सीरीज की बराबर

पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल की है. इसके साथ ही सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई. पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीता.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 06, 2026, 07:34 AM IST

Published On Aug 06, 2026, 07:34 AM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 07:34 AM IST

पाकिस्तान ने जीता दूसरा टेस्ट , सीरीज बराबर (फोटो- विंडीज क्रिकेट एक्स)

त्रिनिदाद: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वींस पार्क में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 8 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ मेहमान टीम ने 2 मुकाबलों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म की. इससे पहले, वेस्टइंडीज ने सीरीज का शुरुआती मैच 90 रन से अपने नाम किया था.

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने अपनी पहली पारी में 344 रन बनाए. इस पारी में कप्तान रोस्टन चेज ने जस्टिन ग्रीव्स के साथ छठे विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी की. रोस्टन चेज 70 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ग्रीव्स ने 73 रन की पारी खेली. इनके अलावा, ब्रैंडन किंग ने 46 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. विपक्षी खेमे से साजिद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेट निकाले

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इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 387 रन बनाकर 43 रन की बढ़त हासिल कर ली. इस पारी में अब्दुल्ला शफीक ने कप्तान बाबर आजम के साथ तीसरे विकेट के लिए 183 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. बाबर ने 11 बाउंड्री के साथ 88 रन बनाए, जबकि शफीक 18 बाउंड्री के साथ 160 रन बनाकर नाबाद रहे. इस पारी में जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 6 विकेट अपने नाम किए, जबकि शमर जोसेफ ने 2 विकेट निकाले.

वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 46.1 ओवरों का सामना करते हुए सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई. टैगेनारिन चंद्रपॉल (17) ने कावेम हॉज (34) के साथ पहले विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की. इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम बिखर गई. इस पारी में सिर्फ पांच बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू सके. चोटिल ब्रैंडन किंग इस पारी में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. पाकिस्तान की तरफ से अली उस्मान ने 39 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि साजिद खान ने 32 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान को दूसरी पारी में जीत के लिए सिर्फ 75 रन की दरकार थी. आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 15 के स्कोर पर इमाम-उल-हक (9) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद 42 के स्कोर पर अजान ओवैस (18) भी पवेलियन लौट गए. यहां से कप्तान बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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