टी-20 वर्ल्ड कप से हटने की पाकिस्तान ने दी थी धमकी, अब आया बड़ा अपडेट

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर किए जाने के विरोध में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले ट्वेंटी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर संदेह जताया था.

Pakistan cricket team

टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है. पाकिस्तान की टीम के टी-20 वर्ल्ड कप खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. आईएएनएस (IANS) एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सोमवार को कोलंबो के लिए उड़ान भरेगा, तब तक देश के क्रिकेट प्रमुख ट्वेंटी20 विश्व कप में टीम की भागीदारी की घोषणा कर चुके होंगे.

सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट (www.telecomasia.net) को बताया, विश्व कप में भागीदारी को लेकर अनिश्चितता के बावजूद पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ लाहौर से एयर लंका की फ्लाइट से कोलंबो जाने के लिए बुकिंग करा ली है. सूत्र ने कहा कि हमें उम्मीद है कि शुक्रवार तक पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी मेगा इवेंट में टीम की भागीदारी को मंजूरी दे देंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से बाहर किए जाने के विरोध में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले ट्वेंटी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर संदेह जताया था. इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था.

पीएम शाहबाज से नकवी की हुई मुलाकात

सोमवार को नकवी ने टीम भेजने या न भेजने पर सलाह लेने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ से मुलाकात की. सूत्रों ने Telecomasia.net को बताया कि पीएम शरीफ ने बांग्लादेश का समर्थन करने के पीसीबी के रुख का समर्थन किया, लेकिन उन्हें किसी भी वित्तीय नुकसान से बचने के लिए विश्व कप का बहिष्कार न करने की सलाह दी.

TRENDING NOW

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से www.telecomasia.net को बताया गया है, नकवी ने राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और सैन्य प्रतिष्ठान से भी सलाह ली, इससे पहले कि वे दो पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से मिले, जो टीम को श्रीलंका भेजने के समर्थन में थे. उन्होंने भारत के खेल का बहिष्कार न करने की भी सलाह दी है.

ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लगेज के साथ पहुंचे हैं खिलाड़ी

पाकिस्तान गुरुवार से लाहौर में शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ रहा है. सूत्र के मुताबिक, सभी खिलाड़ियों को बताया गया है कि विश्व कप में भागीदारी के संबंध में उन्हें सकारात्मक मूड में रहना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ खिलाड़ी यह ध्यान में रखते हुए घर से अपना सारा सामान ले आए हैं कि वे एक महीने से ज़्यादा समय तक देश से बाहर रहेंगे.