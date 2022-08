दुबई: एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर फैंस बहुत उत्साहित हैं। दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम में रविवार को दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इस बीच एक पाकिस्तान में पैदा हुआ एक शख्स अमेरिका के शिकागो से दुबई सिर्फ यह मैच देखने पहुंचा है। और कमाल की बात है कि वह पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत को सपॉर्ट कर रहा है।

पाकिस्तान में जन्मे बशीर, जिन्हें फैंस बशीर चाचा कहते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं। वह शिकागो में रहते हैं और उनकी पत्नी का जन्म भारत में हुआ है। बशीर चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों बल्लेबाज खूब रन बनाएंगे। उन्होंने पूर्व कप्तान विराट को जल्द रंग में लौटने की दुआएं दीं।

उन्होंने CricketCountry के साथ खास बातचीत में कहा, ‘मैं यहां टीम इंडिया को सपॉर्ट करने आया हूं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जीत दिलवाने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ही काफी हैं। मैं दुआ करता हूं कि कोहली फॉर्म में आएं और भारत यह मैच जीते।’

उन्होंने आगे कहा, ‘विराट कोहली तुम्हें ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी बीवी दी हुई है, तो इंशाल्लाह विन हो जाना तो बीवी के सामने हैप्पी रहना। विराट को लोगों को नजर लग गई है। हां, इतनी खूबसूरत बीवी मिली, नजर लग गई। खाली रहते तो नजर नहीं लगती।’

