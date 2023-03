पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनैशनल मुकाबले में हराकर अपनी थोड़ी सी लाज बचा ली. हालांकि वह अफगानिस्तान को सीरीज जीतने से नहीं रोक पाया. अफगानिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीत लिए थे.

पहले दो मैच जीतने वाली अफगानिस्तान की टीम के लिए तीसरा मैच बहुत अच्छा नहीं रहा. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 183 रन का लक्ष्य दिया लेकिन उसकी टीम 18.4 ओवर में 116 रन पर ही सिमट गई. अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान को रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा.

What a delivery by Ihsanullah, it had Zadran bleeding and also look at the reaction of Mohammad Haris behind the wicket, he has such a soft heart man! pic.twitter.com/GvAEoYKuLM