क्या फिर वर्ल्ड कप जीतने वाला है पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया के बाहर होते ही लग जाती है लॉटरी

पाकिस्तान की टीम का सुपर-8 में मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से होना है.

pakistan beat usa by 32 runs in t20 world cup match

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 21 फरवरी से सुपर-8 के मुकाबले शुरू होंगे. सुपर-8 के पहले मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने-सामने होगी. भारत से हार के बाद पाकिस्तान की टीम के सुपर-8 में पहुंचने को लेकर संकट दिख रहा था, मगर नामीबिया के खिलाफ बड़ी जीत से टीम ने सुपर-8 में जगह पक्की की. पाकिस्तान की टीम के एक ऐसा खास संयोग बन रहा है, जिससे टीम वर्ल्ड कप का खिताब जीतती दिख रही है. सोशल मीडिया पर इसे जमकर शेयर भी किया जा रहा है.

दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई है. ऑस्ट्रेलिया की टीम इससे पहले जब भी आईसीसी टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है, पाकिस्तान की टीम ने आईसीसी का खिताब जीता है. साल 1992 से साल 2017 तक यह सिलसिला चला है.

तीन बार बना है खास संयोग

1992 में पहली बार पाकिस्तान की टीम ने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने यह कारनामा किया था, ऑस्ट्रेलिया की टीम 1992 वनडे वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी. इसके बाद साल 2009 में पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा जमाया. 2009 में भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सकी थी. आठ साल बाद एक बार फिर 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी. अब यह कहा जा रहा है कि 2026 में एक बार फिर पाकिस्तान उस करिश्मे को दोहरा सकती है.

टी-20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान का दावा कितना मजबूत ?

पाकिस्तान की टीम का सुपर-8 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का सामना होना है. न्यूजीलैंड की टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है, ऐसे में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा न्यूजीलैंड की टीम से है. इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम के खिलाफ जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है.

