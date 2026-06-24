'हमने इस मैच में सबसे खराब क्रिकेट खेला', शर्मनाक हार के बाद टूट गईं पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना

महिला टी20 विश्व कप में पाकिस्तान को लगातार चौथे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट के 21 मैच में पाकिस्तान को 113 रन की करारी शिकस्त दे दी. इस हार के बाद कप्तान फातिमा सना ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हेडिंग्ले के मैदान पर टीम ने टूर्नामेंट का सबसे खराब प्रदर्शन किया है. सना ने टीम से नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच से पहले ईमानदारी से अपनी कमियों को समझने की अपील की.

ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद क्या बोली पाकिस्तानी कप्तान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने इस मैच में अपना सबसे खराब क्रिकेट खेला, और पूरी टीम के तौर पर हमें यह मानना ​​होगा. हमें पीछे मुड़कर देखना होगा, सोचना होगा और खुद को बेहतर बनाना होगा. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में काफी तैयारी के बाद एंट्री की थी, और सना का मानना ​​है कि टूर्नामेंट से पहले की गई तैयारी अच्छी रही थी. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन तैयारियों को मैदान पर प्रदर्शन में बदलना टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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उन्होंने आगे कहा कि निजी तौर पर मुझे लगता है कि यहां आने से पहले हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन हम अपनी तैयारियों को मैदान में अमल में नहीं ला सके हैं. हमें अभी इसी की जरूरत है. वरना, हमारे कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेशन और तैयारी थी. निराशाजनक हार के बावजूद पाकिस्तान की कप्तान सना ने सकारात्मक बातों का भी जिक्र किया. उन्होंने अपनी युवा गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना की, जिन्होंने मैच के शुरुआती चरण में ऑस्ट्रेलिया पर अच्छा दबाव बनाया और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलेगी पाकिस्तान

महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के सफर का आगाज भारत के खिलाफ हार के साथ हुआ था. जिसके बाद अभी तक टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम कमबैक नहीं कर पाई है. बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हराते ही पाकिस्तान की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है. अब 27 जून को पाकिस्तान अपना आखिरी लीग मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी. जिसमें जीत दर्ज करके वो अपने खराब सफर का एक अच्छा अंत करना चाहेगी.