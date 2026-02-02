add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ न खेलने पर सलमान अली आगा का पहला रिएक्शन

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ न खेलने पर सलमान अली आगा का पहला रिएक्शन

पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले अपने ग्रुप मैच का बहिष्कार कर दिया है. पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले पर आईसीसी ने प्रतिक्रिया भी दी है. लेकिन इस मुद्दे पर पहली बार अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी रिएक्ट किया है. पाकिस्तानी कप्तान ने अपनी सरकार के इस फैसले के बारे में सवाल पूछे जाने पर क्या कहा.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 2, 2026 9:41 AM IST

salman-ali-agha
पाकिस्तानी सरकार के भारत के खिलाफ न खेलने के फैसले पर कप्तान सलमान अली आगा ने क्या कहा

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी सरकार के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के बहिष्कार के फैसले पर रिएक्शन दिया है. रविवार को पाकिस्तान की सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो खेलेगी लेकिन चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगी.

पाकिस्तान का यह फैसला आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटाने के बाद आया है. बांग्लादेश ने अपने ग्रुप स्टेज मैच भारत से श्रीलंका ट्रांसफर करने की मांग की थी. इस मांग को आईसीसी ने ठुकरा दिया था. लेकिन बांग्लादेश इस पर अड़ा रहा जिसके बाद आईसीसी ने उसके स्थान पर स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आगा से जब पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्षमता से बाहर का है. उन्होंने कहा कि टीम सरकार और क्रिकेट बोर्ड के फैसले का समर्थन करेगी और इसमे निजी निर्णय का कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हालांकि बाकी टूर्नामेंट में भाग लेगा लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले के बारे में वह ऊपर से आए निर्देशों का ही पालन करेगा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हां, बेशक, हम वर्ल्ड कप जाएंगे. लेकिन यह हमारा फैसला नहीं है सर. और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते. जो भी हमारी सरकार और चेयरमैन हमें करने के लिए कहेंगे हमें उसे मानना होगा. तभी हम जाएंगे और हम वही करेंगे.’

पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर होना था. रविवार को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में 111 रन से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की.

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में है. इसमें उसके साथ भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमें हैं. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे. श्रीलंका इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ संयुक्त-मेजबान है.

क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐक्शन लेगा?
अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को अपना तय मुकाबला नहीं खेलता है तो उसे आईसीसी से कड़े नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. आईसीसी के नियम के अनुसार न सिर्फ वह दो अंक गंवा देगा बल्कि इसका असर उसके नेट रनरेट पर भी होगा. आईसीसी के प्लेइंग कंडीशन के नियम 16.10.7 में यह साफ तौर पर इसका उल्लेख है.

इसके साथ ही आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले भी ले सकता है. इसमें द्विपक्षीय सीरीज पर रोक के अलावा आर्थिक निर्णय भी शामिल हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 बड़े फैसले ले सकता है.

टूर्नामेंट से पूरी तरह प्रतिबंध.

आईसीसी से मिलने वाले सालाना राजस्व को रोका जा सकता है.

पीसीबी से जियो-स्टार को राजस्व नुकसान की भरपाई करने को कहा जा सकता है.

द्विपक्षीय सीरीज पर रोक, डब्ल्यूटीसी अंक और आइसीसी रैंकिंग पर असर पड़ सकता है.

TRENDING NOW

सभी विदेशी खिलाड़ियों (फ्री एजेंट्स को छोड़कर) को पीसीएल में खेलने से प्रतिबंध किया जा सकता है.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: