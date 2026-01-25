×
  • Home
  • News
  • WATCH: ऑस्ट्रेलिया संग सीरीज में भारत को घसीट लाया पाकिस्तान, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी खराब हरकत

WATCH: ऑस्ट्रेलिया संग सीरीज में भारत को घसीट लाया पाकिस्तान, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी खराब हरकत

टी-20 विश्व कप से बांग्लादेश को बाहर करने को लेकर भी पाकिस्तान हमलावर है. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए भारत पर हमला बोला है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 25, 2026 12:36 PM IST

Pakistan Promotional Video
Pakistan Promotional Video

पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी और इस महीने के आखिर में मुकाबले खेले जाने हैं. इस सीरीज से पहले पाकिस्तान की तरफ से एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया है. इस वीडियो में पाकिस्तान ने भारत को घसीटा है, जिसे लेकर भारतीय फैंस में गुस्सा है.

भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं. दोनों देशों के बीच लंबे समय से बाइलेटरल सीरीज नहीं खेली जा रही है. आईसीसी टूर्नामेंट में भी दोनों देश न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मुकाबले खेलते हैं. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की परंपरा खत्म कर दी है और दोनों देश के खिलाड़ी मैच के दौरान हाथ भी नहीं मिलाते हैं. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले नो हैंडशेक की घटना को लेकर ही भारत को घसीटने की कोशिश की है.

प्रमोशनल वीडियो में भारत के हाथ नही मिलाने के विवाद का ज़िक्र

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमोशनल वीडियो में भारत के हाथ नही मिलाने के विवाद का ज़िक्र किया गया है. यह प्रोमो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए एक फ्रेंडली होस्ट के तौर पर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें एक सीन में मज़ाकिया अंदाज़ में एक टूरिस्ट को हाथ मिलाना भूलने की याद दिलाई जाती है. पाकिस्तानी शख्स ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट से कहता है कि हाथ नहीं मिलाया आपने, लगता है पड़ोसी देश से होकर आए हैं.

यह वीडियो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के भारत के फैसले पर निशाना साधता नजर आ रहा है. इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस गुस्से में हैं. भारतीय फैंस का कहना है कि यह हरकत जानबूझकर की गई है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बहाने भारत पर अपनी खीझ निकाल रहा है.

TRENDING NOW

टी-20 विश्व कप को लेकर भी भारत पर हमलावर है पाकिस्तान

टी-20 विश्व कप से बांग्लादेश को बाहर करने को लेकर भी पाकिस्तान हमलावर है. पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है, एक देश को जब चाहे फैसले लेने की छूट है, जबकि दूसरे देशों के लिए नियम अलग हैं. उन्होंने कहा, एक देश हुक्म चला रहा है, और जब आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के लिए वेन्यू बदला, तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: