New Zealand vs Pakistan 2020: न्यूजीलैंड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेतावनी, 'दोबारा गलती की तो वापस

New zealand vs pakistan 2020: कोरोना काल के बीच न्यूजीलैंड के दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम (New zealand vs pakistan Match) की जमकर फजीहत हो रही है. अभी सीरीज शुरू भी नहीं हुई कि पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड की तरफ से घर वापस भेजने की चेतावनी भी मिल गई है. जी हां, खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने इस बात को कबूल किया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान से न्यूजीलैंड सरकार ने कहा है कि कि अगर पाकिस्तान के स्क्वॉड ने न्यूजीलैंड के कोविड -19 प्रोटोकॉल का एक और बार उल्लंघन किया तो पूरी टीम को वापस घर भेज देंगे. बता दें कि पाकिस्तान के छह क्रिकेटर कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाये गए हैं और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा है और अब उन्हें कुछ समय पृथकवास में रहना होगा जिससे वे अभ्यास नहीं कर सकेंगे . उन्हें एक ‘अंतिम चेतावनी’ भी दी गई है .

ईएसपीएन क्रिकइन्फो की खबर के मुताबिक वसीम खान ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को व्हाट्सएप वॉयस मैसेज में कहा कि उन्हें घर वापस भेजा जाना “बेहद शर्मनाक” होगा. वसीम खान ने वॉयस नोट में कहा, “बॉयज, मैंने न्यूजीलैंड सरकार से बात की और उन्होंने हमें बताया कि हमसे प्रोटोकॉल का तीन या चार बार उल्लंघन हुआ था. वे (न्यूजीलैंड) इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और उन्होंने हमें एक अंतिम चेतावनी दी है.”

वसीम खान ने आगे कहा, “हम समझते हैं कि यह आपके लिए एक कठिन समय है, और आप इंग्लैंड में इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरे हैं. यह आसान नहीं है. लेकिन यह देश का मामला है. सम्मान और विश्वसनीयता का मामला है. इन 14 दिनों का निरीक्षण करें और फिर आपको रेस्तरां में जाने और आज़ादी से घूमने की आजादी होगी. उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हम एक और उल्लंघन करते हैं, तो वे हमें घर भेज देंगे.”

बता दें कि बाबर आजम की अगुवाई में 53 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम मंगलवार को न्यूजीलैंड पहुंची और 14 दिन के पृथकवास पर है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, ‘‘इन छह में से दो नतीजे पुराने और चार नये मामले हैं.’’ इसमें खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया. इन सभी खिलाड़ियों को पृथकवास केंद्र भेज दिया गया है. पाकिस्तान को यहां तीन टी20 और दो टेस्ट मैच खेलने हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, ‘‘पाकिस्तानी टीम फिलहाल अभ्यास नहीं कर सकेगी. जांच पूरी होने तक अभ्यास पर रोक लगा दी गई है.’’ बयान में कहा गया, ‘‘न्यूजीलैंड क्रिकेट को पता चला है कि पाकिस्तानी टीम के कुछ सदस्यों ने पृथकवास के पहले ही दिन प्रोटोकॉल तोड़ा है. हम उनसे बात करके समझायेंगे कि प्रोटोकॉल की क्या शर्तें हैं.’’

इससे पहले इंग्लैंड दौरे से पूर्व पाकिस्तान के दस क्रिकेटर पॉजिटिव पाये गए थे .