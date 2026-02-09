This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
फिर हम खेलेंगे...पीसीबी ने आईसीसी के सामने रखी तीन शर्तें, भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर बड़ा अपडेट
पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि ICC पर दबाव है क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले पर अड़ा हुआ है.
भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले मुकाबले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मुकाबले का हिस्सा होंगे. लाहौर में आईसीसी अधिकारियों की पीसीबी के साथ मीटिंग के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं. हालांकि पीसीबी ने इसके लिए शर्त भी रखी है.
पाकिस्तान ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर नरमी के संकेत दिए हैं, हालांकि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के दो सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में ICC से बड़ी रियायतें मांगी हैं.
पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या डिमांड की ?
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश ने भी इस मीटिंग के बाद ICC से ज़्यादा रेवेन्यू शेयर और एक ग्लोबल इवेंट के होस्टिंग राइट्स मांगे हैं, जो 2028 में होने वाला अगला अंडर-19 वर्ल्ड कप हो सकता है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़्यादा पैसे के अलावा ICC से यह भी मांग की है कि BCCI भारतीय सरकार से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट शुरू करवाए.
ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और ICC एसोसिएट मेंबर्स के प्रतिनिधि मुबाशिर उस्मानी ने रविवार को लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान सुपर लीग के हेड सलमान नसीर से मुलाकात की. रिपोर्ट के अनुसार, ICC अधिकारियों ने PCB को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का पालन करने में विफल रहता है, तो उस पर प्रतिबंध और वित्तीय दंड लगाए जाएंगे, जिसके तहत सभी हस्ताक्षरकर्ता ICC इवेंट्स में सभी मैच खेलने के लिए बाध्य हैं.
सालाना फंड में बढ़ोतरी, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज और हैंडशेक की डिमांड
रिपोर्ट में कहा गया कि मीटिंग के दौरान, PCB चेयरमैन ने ICC के सामने कुछ शर्तें रखीं, जिसमें पाकिस्तान की सालाना फंडिंग में बढ़ोतरी, भारत की तरफ से द्विपक्षीय सीरीज को फिर से शुरू करना, और भारत-पाकिस्तान मैच में उनके खिलाड़ियों का हाथ मिलाना शामिल है. सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, बांग्लादेश ने भी ICC से मौद्रिक मुआवजा और एक ग्लोबल इवेंट, शायद 2028 में अगला अंडर-19 वर्ल्ड कप मांगा है. सूत्रों ने आगे बताया कि ICC अधिकारियों ने PCB को आश्वासन दिया कि इन शर्तों को अगली मीटिंग में विचार के लिए ICC बोर्ड के सामने रखा जाएगा.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लेंगे आखिरी फैसला
इस बीच, सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि अंतिम फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लेंगे. नकवी ने बाद में ICC प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि वह इस मामले को पीएम शरीफ के पास ले जाएंगे, जिनसे सोमवार तक अंतिम फैसला लेने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम लाहौर पहुंचे थे ताकि नक़वी के साथ बातचीत कर सकें, क्योंकि दोनों बोर्ड ICC की संभावित कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
सूत्रों ने www.telecomasia.net को बताया कि अमीनुल खास तौर पर इस मीटिंग के लिए कराची के रास्ते लाहौर पहुंचे थे, पिछले साल एशिया कप से पहले भारत से निपटने में तालमेल बिठाने और फिर बांग्लादेश के अपने ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की लड़ाई के दौरान अमीनुल और नक़वी के बीच अच्छे संबंध बन गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने उनका साथ दिया था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि नक़वी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन के तौर पर यह सुनिश्चित किया था कि भारत की यह मांग होने के बावजूद कि मीटिंग किसी दूसरे देश में हो, बांग्लादेश क्षेत्रीय मीटिंग कर सके. सूत्रों ने कहा, चूंकि नक़वी ने बांग्लादेश की भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने की मांगों का समर्थन किया था और ICC बोर्ड की मीटिंग में 14-2 से खारिज होने के बावजूद वह एकमात्र वोट था.
क्या आईसीसी पर है दवाब ?
इस बीच, पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि ICC पर दबाव है क्योंकि पाकिस्तान भारत के मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले पर अड़ा हुआ है. ICC के दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने पर अड़े रहने के साथ दोनों देश इस मुद्दे पर अपने रुख पर फैसला करेंगे. सूत्रों ने कहा, अमीनुल और नक़वी इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब वे ICC बोर्ड की मीटिंग में शामिल होंगे तो उन्हें क्या रणनीति बनानी चाहिए ताकि वे तैयार रहें.
अगले 48 घंटे में हो सकता है अंतिम फैसला
पाकिस्तान फिलहाल अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है कि क्या वह बहिष्कार के अपने रुख को बनाए रखे या बिना अपनी ताकत खोए फैसले को वापस लेने का कोई रास्ता खोजे। सिंगापुर स्थित ICC के पावरब्रोकर इमरान ख्वाजा और पंकज खिमजी की पर्दे के पीछे की कूटनीति ने सभी गुटों को बातचीत की मेज पर वापस लाने में मदद की है. एक सूत्र ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं कि पाकिस्तान क्या फैसला लेता है और ICC पाकिस्तान के इस रुख पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और कार्रवाई करता है.
