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10वें नंबर की टीम से हारा पाकिस्तान, अब अंपायर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान का आरोप है कि बांग्लादेश की टीम ने बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद रिव्यू लेने का फैसला किया जो कि तय नियमों के खिलाफ है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 16, 2026 12:38 PM IST

Shaheen Afridi
Shaheen Afridi

पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में करारी हार का सामना करना पड़ा है. रविवार को सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीत ली. बांग्लादेश की टीम वनडे रैंकिंग में 10वें नंबर पर है और 10वें नंबर की टीम के खिलाफ पाकिस्तान को हार मिली है.

तीसरे वनडे में हार के साथ ही सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच के दौरान हुए अंपायरिंग फैसले को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. टीम मैनेजमेंट ने मैच रेफरी के पास ऑन-फील्ड अंपायर के एक विवादित निर्णय के खिलाफ आपत्ति जताई है.

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एलबीडब्ल्यू रिव्यू से जुड़ा है मामला

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विवाद मैच की आखिरी से दूसरी गेंद पर लिए गए एलबीडब्ल्यू रिव्यू से जुड़ा है. पाकिस्तान का आरोप है कि बांग्लादेश की टीम ने बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद रिव्यू लेने का फैसला किया जो कि तय नियमों के खिलाफ है. नियमों के मुताबिक,किसी भी टीम को रिव्यू लेने का फैसला रिप्ले स्क्रीन पर आने से पहले करना होता है.

मैच के उस अहम मोड़ पर पाकिस्तान को जीत के लिए दो गेंदों पर 12 रन चाहिए थे. बांग्लादेश के गेंदबाज रिशाद हुसैन की गेंद लेग स्टंप की ओर पिच हुई और बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी से दूर लेग साइड की तरफ घूम गई, ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे वाइड करार दिया था, हालांकि, कुछ देर चर्चा के बाद बांग्लादेश ने एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू ले लिया,जबकि गेंद अफरीदी के पैरों या शरीर के किसी भी हिस्से से नहीं टकराई थी।

स्क्रीन पर रिप्ले आने के बाद रिव्यू लिया गया !

पाकिस्तान का कहना है कि स्क्रीन पर रिप्ले आने के बाद रिव्यू लिया गया, जिससे फैसले पर असर पड़ा. टीम ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश ने रिव्यू लेने में तय 15 सेकंड से ज्यादा समय लिया. हालांकि आधिकारिक प्रसारण में कोई टाइमर नहीं दिखाया गया, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि रिव्यू निर्धारित समय के भीतर लिया गया था या नहीं.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस शिकायत के जरिए क्या कार्रवाई चाहता है, लेकिन माना जा रहा है कि मैच रेफरी की ओर से स्पष्टीकरण या माफी मिलने से मामला शांत हो सकता है.

सीरीज में खिलाड़ियों के बीच दिखी तनातनी

टी20 विश्व कप 2026 के बाद दोनों देशों के बीच हुई इस पहली वनडे सीरीज के दौरान कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव देखने को मिला. सलमान अली आगा का रन आउट इसमें प्रमुख है.आगा के रन आउट के बांग्लादेश के अपील को पाकिस्तान टीम ने खेल भावना के विपरीत माना था. तीसरे वनडे में भी नाहिद राणा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपशब्द कहे.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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