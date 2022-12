भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट में घायल होने की खबर ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। पंत शुक्रवार को तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर हुए कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे। पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिये रूड़की जा रहे थे। ये दुर्घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सुबह करीब 5:30 बजे हुई।

इस हादसे के बाद ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की दुआ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मांगी जा रही है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हसन अली ने पंत के जल्द ठीक होने को लेकर ट्वीट किया।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट किया , ‘‘पंत के लिये दुआ कर रहा हूं ।’’ वहीं, तेज गेंदबाज हसन अली ने लिखा ,‘‘ उम्मीद है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है । पंत के जल्दी ठीक होने की दुआ । ईंशाअल्लाह जल्दी ही मैदान पर उतरोगे।’’

शोएब मलिक ने लिखा, “अभी-अभी भारत में ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में पता चला। आपके लिए ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं भेज रहा हूं। आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना।”

Just came to know about about Rishabh Pant’s accident in India. Sending many prayers and wishes for you @RishabhPant17. Wishing you a speedy recovery, get well soon brother… #RishabhPant

— Shoaib Malik ?? (@realshoaibmalik) December 30, 2022