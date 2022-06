पाकिस्तान के क्रिकेटर कामरान अकमल और उमरान अकमल के पिता काफी बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कामरान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता की बीमारी की जानकारी साझा की और फैंस से उनके लिए दुआ करने की अपील की। हालांकि कामरान अपने पिता की सेहत की जानकारी देने के बाद फैंस के निशाने पर आ गए।

दरअसल, कामरान अपने बीमार पिता को छोड़कर थाईलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने अपने बीमार पिता के लिए दुआ करने के ट्वीट से कुछ घंटे पहले ही थाईलैंड की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। इन तस्वीरों में कामरान को पाकिस्तान के पूर्व स्पिनप सईद अजमल, क्रिकेटर इमाद वसीम और आजम खान के साथ थाईलैंड में एन्जॉय करते देखा जा सकता है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “थाईलैंड से सभी को गुड मॉर्निंग।”

– A very Good morning to all from Thailand.. @simadwasim @REALsaeedajmal @MAzamKhan45 #ARYdigital #Pakistan pic.twitter.com/pr9OzbB9aW

कामरान ने जैसे ही थाईलैंड में वेकेशन मनाते अपनी तस्वीरें शेयर की, वैसे ही यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरु कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “आपके पिता बीमार हैं और आपके टूर ही खत्म नहीं हो रहे।”

REQUEST

Plz pray for my Abu he is hospitalised

We are going through a very tough time? pic.twitter.com/c2CbTz4Eky

— Umar Akmal (@Umar96Akmal) June 27, 2022