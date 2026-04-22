Pakistan Cricketer Mohammad Nawaz in Trouble in Drug Positive Case, PCB Will hold an Enquiry

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ड्रग टेस्ट में फंसने के बाद मुश्किल में मोहम्मद नवाज, PCB करेगा जांच

पाकिस्तान की टीम के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज मुश्किल में फंस गए है. उन पर बड़े आरोप लगे थे जिसकी अब जांच शुरू हो गई है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 22, 2026, 06:30 PM IST

Published On Apr 22, 2026, 06:30 PM IST

Last UpdatedApr 22, 2026, 06:30 PM IST

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नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट में तूफान मच गया है. टीम के एक स्टार ऑलराउंडर पर बड़े आरोप लगे हैं. और अब इसकी जांच भी शुरू हो गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने (पीसीबी) ने मोहम्मद नवाज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. नवाज डोप टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए थे. रिपोर्ट कहती है कि नवाज के सैंपल इस साल भारत और श्रीलंका में हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान जिसमें रिक्रिएशनल ड्रग्स पाए गए थे.

‘ईएसपीएनक्रिकइन्फो’ की रिपोर्ट कहती है कि इस मामले के सामने आने के बाद इंग्लैंड की काउंटी टीम सरे ने भी कड़ा ऐक्शन लिया है. टीम ने टी20 ब्लास्ट के लिए उनका प्रस्तावित करार भी रद्द हो गया है. यानी मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है.

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पीसीबी के एक प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, “इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को इस मामले की जानकारी दी है. पीसीबी ने उचित प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के नतीजे आज आईसीसी को बता दिए जाएंगे.”

मोहम्मद नवाज टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे. उन्होंने वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले, लेकिन सिर्फ 15 रन बनाने के साथ 7 विकेट अपने नाम कर सके.

टी20 ब्लास्ट का आयोजन 26 मई से 18 जुलाई के बीच होना है. पहले उम्मीद थी कि यह ऑलराउंडर इस लीग में सरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपलब्ध रहेगा. पीसीबी ने उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी किया था. सरे उनके साथ करार की औपचारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, अब यह करार रद्द कर दिया गया है. नवाज इस गर्मी में इंग्लिश काउंटी टीम में शामिल नहीं होंगे.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 32 वर्षीय इस बाएं हाथ के ऑलराउंडर का रिकॉर्ड काफी मजबूत है. वह टी2 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे स्थान पर हैं. इस लेग स्पिनर ने 98 मुकाबलों में 101 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने इस सबसे छोटे फॉर्मेट में दो बार ‘5-विकेट हॉल’ भी लिए हैं. इसके साथ ही बल्ले से कुल 911 रन भी बनाए हैं.

फिलहाल नवाज पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेल रहे हैं. मंगलवार को कराची में रावलपिंडीज के खिलाफ मुकाबले में वह 26 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे. हालांकि, मुल्तान सुल्तांस ने यह मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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