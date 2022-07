महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन के मौके पर मिली सरहद पार से खास बधाई

नई दिल्ली: आज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। धोनी आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरी दुनिया से उन्हें बधाई मिल रही है। धोनी के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सरहद पार से भी उन्हें इस मौके पर शुभकामनाएं मिली हैं। पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर शाहनवाज दहानी भी ट्वीट कर धोनी को बधाई दी है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘सर्वकालिक महान एंटरटेनर और फिनिशर, एक प्रेरणा और रोल मॉडल। मैं आपको जन्मदिन पर बधाई देता हूं सर। और सर, आप अब भी क्रिकेट खेलने के लिए फिट और युवा हैं। तो प्लीज कम से कुछ साल के लिए हमारा मनोरंजन करते रहें।’

To one of the all times great entertainer & finisher, an inspiration and role model, I wish you a happy birthday sir @msdhoni. And sir You are still young & fit enough to play cricket, so please keep entertaining us for atleast few more years❤️?. pic.twitter.com/z7ByQtCJwc — Shahnawaz Dahani (@ShahnawazDahani) July 7, 2022

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘दादा ने हम युवा खिलाड़ियों को सिखाया कि जीता कैसे जाए और धोनी ने इसे आदत बना दिया। दो महान कप्तान, दो अलग-अलग जगह से आए और उनका जन्म सिर्फ एक दिन के अंतर से पैदा हुआ। हैपी बर्थडे ऐसे इनसान को जिसने भारतीय क्रिकेट को आकार दिया।’

Dada taught us youngsters how to win and Dhoni made it into a habit. Two great leaders from different eras born just a day apart. Happy birthday to the men who shaped Indian cricket.@msdhoni @SGanguly99 pic.twitter.com/oD7o5VnJVK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 6, 2022

Till the time full stop doesn’t come,a sentence isn’t completed. Till the time Dhoni is at the crease,match isn’t completed. Not all teams have the fortune to have a person like Dhoni, Happy B’day to a gem of a person & player,MS Dhoni. Om Helicopteraya Namaha #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/qGFhpcP5so — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 7, 2022