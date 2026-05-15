बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान पर चला ICC का चाबुक, 40% का लगा जुर्माना

पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया है.
Published On May 15, 2026, 06:04 PM IST
Last UpdatedMay 15, 2026, 06:04 PM IST
बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ये पाकिस्तान की बांग्लादेश में पहली टेस्ट हार थी. इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम को 2 और बड़े झटके लगे हैं. आईसीसी ने पकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में तगड़ा झटका दिया है. आईसीसी ने पकिस्तान के आठ डब्ल्यूटीसी अंक काटे हैं. इतना ही नहीं पाकिस्तान की पूरी टीम के 40% मैच फीस आईसीसी का चाबुक चला है.
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धीमे ओवर गति के कारण पाकिस्तान पर आईसीसी ने बड़ा एक्शन लिया है. आईसीसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है. आईसीसी ने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये सजा धीमी ओवर गति के कारण मिली है. आगे बयान में बताया गया कि पाकिस्तान पर 40% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 -27 साइकिल में आठ अंक काटे गए हैं. इसके बाद पाकिस्तान के डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में चार अंक हो गए हैं और वह आठवें स्थान पर है.
पाकिस्तान को ये सजा मैच रेफरी जैफ क्रो ने दी है. आईसीसी के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन किया है. जिसके तहत खिलाड़ियों पर धीमी ओवर गति के कारण प्रति ओवर के हिसाब से पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है.
वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अनुच्छेद 16.11.2 के मुताबिक, टीम जितने ओवर पीछे रहती है. उतने अंक उसके काटे जाते हैं. ऐसे में पाकिस्तान आठ ओवर पीछे थी तो उसके आठ अंक काटे गए. पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने अपने गलती मानी है और दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है. इसलिए कोई औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा था. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 413 रन बनाए थे. जिसमें कप्तान नजुमल हसन शांतो के बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली थी. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 386 रन बनाकर ढेर हो गई.
ऐसे में बांग्लादेश को पहली पारी के आधार पर 27 रन की लीड मिल गई. जिसके बाद दूसरी पारी में फिर कप्तान के 87 रन की बदौलत बांग्लादेश 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. ऐसे में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 268 रन का लक्ष्य था. लेकिन पूरी पाकिस्तान की टीम 163 रन के स्कोर पर निपट गई.