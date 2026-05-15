IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Pakistan docked WTC points for slow over-rate in Mirpur Test against Bangladesh

बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान पर चला ICC का चाबुक, 40% का लगा जुर्माना

पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 15, 2026, 06:04 PM IST

Published On May 15, 2026, 06:04 PM IST

Last UpdatedMay 15, 2026, 06:04 PM IST

बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ये पाकिस्तान की बांग्लादेश में पहली टेस्ट हार थी. इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम को 2 और बड़े झटके लगे हैं. आईसीसी ने पकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में तगड़ा झटका दिया है. आईसीसी ने पकिस्तान के आठ डब्ल्यूटीसी अंक काटे हैं. इतना ही नहीं पाकिस्तान की पूरी टीम के 40% मैच फीस आईसीसी का चाबुक चला है.

आईसीसी ने पाकिस्तान पर क्यों लगाया जुर्माना

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में धीमे ओवर गति के कारण पाकिस्तान पर आईसीसी ने बड़ा एक्शन लिया है. आईसीसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है. आईसीसी ने बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये सजा धीमी ओवर गति के कारण मिली है. आगे बयान में बताया गया कि पाकिस्तान पर 40% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 -27 साइकिल में आठ अंक काटे गए हैं. इसके बाद पाकिस्तान के डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में चार अंक हो गए हैं और वह आठवें स्थान पर है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

मैच रेफरी ने सुनाई सजा

पाकिस्तान को ये सजा मैच रेफरी जैफ क्रो ने दी है. आईसीसी के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 का उल्लंघन किया है. जिसके तहत खिलाड़ियों पर धीमी ओवर गति के कारण प्रति ओवर के हिसाब से पांच प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है.

वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अनुच्छेद 16.11.2 के मुताबिक, टीम जितने ओवर पीछे रहती है. उतने अंक उसके काटे जाते हैं. ऐसे में पाकिस्तान आठ ओवर पीछे थी तो उसके आठ अंक काटे गए. पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने अपने गलती मानी है और दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है. इसलिए कोई औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

पहले टेस्ट में पाकिस्तान को मिली थी करारी हार

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा था. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 413 रन बनाए थे. जिसमें कप्तान नजुमल हसन शांतो के बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली थी. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 386 रन बनाकर ढेर हो गई.

ऐसे में बांग्लादेश को पहली पारी के आधार पर 27 रन की लीड मिल गई. जिसके बाद दूसरी पारी में फिर कप्तान के 87 रन की बदौलत बांग्लादेश 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. ऐसे में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 268 रन का लक्ष्य था. लेकिन पूरी पाकिस्तान की टीम 163 रन के स्कोर पर निपट गई.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

Related News

हार ने हिला दी शान मसूद की कुर्सी! क्या बाबर आजम दोबारा बनेंगे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान?

हार ने हिला दी शान मसूद की कुर्सी! क्या बाबर आजम दोबारा बनेंगे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान?

'हमने अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाया,' बांग्लादेश के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने कबूली गलती

'हमने अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाया,' बांग्लादेश के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने कबूली गलती

WTC 2025-27: लौट रहा है टेस्ट क्रिकेट, इन टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें पूरा शेड्यूल

WTC 2025-27: लौट रहा है टेस्ट क्रिकेट, इन टीमों के बीच होगी भिड़ंत, जानें पूरा शेड्यूल

सरफराज अहमद बने पाकिस्तान के हेड कोच, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान

सरफराज अहमद बने पाकिस्तान के हेड कोच, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान

Latest News

hardik-pandya-214

IPL 2026: रविचंद्रन अश्विन ने दी हार्दिक को क्लीन चिट, कहा सिर्फ वही तो जिम्मेदार नहीं
pak-vs-ban-7

बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान पर चला ICC का चाबुक, 40% का लगा जुर्माना

ishan-kishan-96

सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को किया सम्मानित, बोले 'बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए'

virat-kohli-news-2

वहां नहीं रहना जहां अपनी कीमत और अहमियत साबित नहीं करनी, कोहली ने BCCI पर साधा निशाना
csk-1-9

प्लेऑफ के टिकट पाने के लिए CSK लगाएगी पूरा दम, LSG कर सकती है मजा किरकिरा

sachin-robin

IPL के बीच पुराने साथी ने छोड़ा MI का साथ, खत्म हुआ 16 साल पुराना रिश्ता

Editor's Pick

Arshdeep singh in Controversy after video goes viral with tilak varma ipl 2026

'ओए अंधेरे', फिर विवादों में घिरे अर्शदीप सिंह, तिलक से मजाक करना फैंस को नहीं आ रहा पसंद
IPL 2026: Chennai Super Kings signs South Africa Dian Forrester as Jamie Overton’s injury replacement

CSK के ओवरटन सीजन से बाहर, साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर बने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी
It Will All Finish One Day, Virat Kohli Emotional Statement After Scoring Match Winning Century Against KKR in IPL 2026

'एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा', सेंचुरी के बाद कोहली हुए इमोशनल
Virat Kohli unique Record century after 2 ducks first in ipl 2026

पिछली दो पारियों में 'डक' के बाद मच गई थी शांति, फिर कोहली ने शतक के साथ मचाई सुनामी

IPL 2026: Ajinkya Rahane Credits Virat Kohli for RCB Win Over KKR

किसने छीना मैच, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद बताई वजह
Virat Kohli Breaks Chris Gayle Record To 14000 T20 Runs in Fewest Innings Played

IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान