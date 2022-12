पड़ोसियों संडे ऐसा रहा ?, इरफान पठान ने ट्वीट कर कसा तंज, भड़के पाकिस्तानी फैंस

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट की जगह से अक्सर चर्चा में रहते हैं. ट्विटर पर इरफान पठान और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच अक्सर भिड़ंत देखी जाती है. सोमवार को इरफान पठान ने एक और ट्विट किया जो पाकिस्तान के फैंस को रास नहीं आया, हालांकि इरफान ने अपने इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है. इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी फैंस इरफान को ट्रोल कर रहे हैं.

On SUNDAY our ex pm went out and came back Gracefully and safely. Padosiyo sunday esa Raha… — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 5, 2022

इरफान पठान ने ट्वीट कर कहा…रविवार को हमारे पूर्व पीएम शालीनतापूर्वक और सुरक्षित रूप से वापस आए. पडोसियो संडे ऐसा रहा. पठान ने इस ट्वीट में भले ही किसी का नाम नहीं लिया, मगर इसे इमरान खान के प्रोटेस्ट मार्च से जोड़ा जा रहा है, जहां इमरान खान पर गोलीबारी की गई थी. इस ट्वीट को लेकर पाकिस्तान के फैंस और पत्रकारों ने इरफान पठान को घेरा.

बता दें कि एक दिन पहले बांग्लादेश से टीम इंडिया की हार के बाद पठान ने ट्वीट कर लिखा था..हमने इसे कैसे खो दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था.

How did we lose that?? #INDvsBangladesh — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 4, 2022

एक दिन बाद फिर इरफान पठान ने बिना नाम लिए करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया, जिसके बाद पाकिस्तान के फैंस में बौखलाहट देखने को मिल रहा है.

इरफान के ट्वीट के बाद पाकिस्तान के फैंस की प्रतिक्रिया:

We know you always have to prove this to survive in India … lagy raho ham apki majbori smjty hain Irfan bhai … dil main to apk aisa kch ni ye b ham janty hain … — M Abu Bakar Farooq Tarar (@abubakarSays_) December 5, 2022

What a fall from GRACE. — Abdullah (@michaelscottfc) December 5, 2022

बता दें कि इससे पहले टी-20 विश्व कप के दौरान भी इरफान पठान को पाकिस्तान के कई सीनियर खिलाड़ियों और पत्रकारों ने जमकर ट्रोल किया था, इसके बाद से पठान और पाकिस्तान के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जंग जारी है.