Women's T20 World Cup: पहले भारत ने चटाई धूल, फिर आईसीसी ने लगा दी पाकिस्तान की क्लास

आईसीसी महिला विश्व कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान को भारत के हार का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया है. दरअसल भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की टीम को स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया गया था. जिसपर आईसीस ने कार्रवाई की है.
Published On Jun 16, 2026, 08:45 PM IST
Last UpdatedJun 16, 2026, 08:45 PM IST
महिला विश्व कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार का मुंह देखने को मिला. जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान पर अपना चाबुक चला दिया है. भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया गया. जिसपर एक्शन लेते हुए आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम पर उसकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआत में ही पाकिस्तान को एक साथ दो झटके लगे हैं.
पाकिस्तान के खिलाफ स्लो-ओवर रेट पर एक्शन लेने के बाद आईसीसी ने बयान जारी किया है. जिसमें कहा गया कि एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी ट्रुडी एंडरसन ने यह जुर्माना तब लगाया. जब समय की छूट को ध्यान में रखने के बावजूद पाकिस्तानी टीम तय लक्ष्य से एक ओवर पीछे पाई गई. खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 (जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े नियमों के उल्लंघन से संबंधित है) के अनुसार, अगर कोई टीम तय समय में पूरे ओवर नहीं फेंक पाती. तो खिलाड़ियों पर प्रत्येक कम ओवर के लिए उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.
ऑन-फील्ड अंपायर क्लेयर पोलोसक और जैकलीन विलियम्स, थर्ड अंपायर एलोइस शेरिडन और फोर्थ अंपायर सू रेडफर्न ने यह आरोप लगाया था. जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने अपनी गलती मानते हुए प्रस्तावित जुर्माना स्वीकार कर लिया. ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.
भारत ने रविवार को बर्मिंघम में खेले गए इस मैच में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए थे. महज 18 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवाने के बाद भारत को कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ने संभाला. दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों में 91 रन जुटाए. मंधाना 44 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 68 रन बनाकर आउट हुईं. जबकि हरमनप्रीत कौर ने 36 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. अंतिम ओवरों में तूफानी रफ्तार के साथ बल्लेबाजी करते हुए ऋचा घोष ने 17 गेंदों में 34 रन की पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट निकाले.
इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 17 ओवरों में सिर्फ 106 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली ने 35 गेंदों में 5 चौकों के साथ 41 रन की पारी खेली. उनके अलावा, आलिया रियाज ने 18 रन जुटाए. भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवरों में 10 रन देकर 5 विकेट निकाले. श्री चरणी को 3 और शेफाली वर्मा को 1 विकेट हाथ लगा.