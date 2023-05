इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल, जानिए वसीम अकरम सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने क्या कहा ?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को पाक रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है. इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा है. इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं पूर्व क्रिकेटर्स भी इमरान के समर्थन में उतर आए हैं. पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और मोहम्मद हफीज ने गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने ट्विटर पर लिखा...आप एक आदमी हैं, लेकिन आपके पास लाखों की ताकत है. मजबूत रहिये कप्तान.

You are one man, but you have the strength of millions.

Stay strong skipper . #BehindYouSkipper

— Wasim Akram (@wasimakramlive) May 9, 2023