  • T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने लिया यू टर्न, भारत के खिलाफ खेलेगा टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबला !

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने लिया यू टर्न, भारत के खिलाफ खेलेगा मुकाबला, आधिकारिक ऐलान होना बाकी: रिपोर्ट्स

पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने से इनकार के बाद आईसीसी ने कड़ा बयान जारी किया, जिसमें PCB से आपसी सहमति से समाधान खोजने का आग्रह किया.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 8, 2026 5:24 PM IST

IND VS PAK
IND VS PAK

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान (IND VS PAK) का मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाना है. इस बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला 15 फरवरी को होने की लगभग पक्की संभावना है, जिसके लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें चल रही हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सूत्रों ने IANS को चल रही बैठक के बारे में पुष्टि की, और मैच कोलंबो में होने की बहुत अधिक संभावना है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने IANS को बताया, बैठकें चल रही हैं, और 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मैच होने की 99% संभावना है.

पाकिस्तान ने बॉयकॉट का किया था ऐलान

इससे पहले, PCB ने कहा था कि वे 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले अपने निर्धारित पुरुष T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच न खेलने की शर्त पर ‘मेन इन ग्रीन’ की वर्ल्ड कप में भागीदारी को मंजूरी दी थी.

आईसीसी ने पाकिस्तान को दी थी चेतावनी

पाकिस्तान (IND VS PAK) की घोषणा के जवाब में, ICC ने एक कड़ा बयान जारी किया, जिसमें PCB से आपसी सहमति से समाधान खोजने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि चुनिंदा भागीदारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कमजोर करती है. ICC ने कहा, “हालांकि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक संचार का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनिंदा भागीदारी की यह स्थिति एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल आधार से मेल खाना मुश्किल है, जहां सभी योग्य टीमों से इवेंट शेड्यूल के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाती है।”

इसमें आगे कहा गया, “ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है.

नीदरलैंड्स के खिलाफ हारते-हारते बचा पाकिस्तान

पाकिस्तान (IND VS PAK) ने अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत तनावपूर्ण तरीके से की, क्योंकि उन्होंने यहां सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुश्किल से तीन विकेट से जीत हासिल की.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

