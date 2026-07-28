Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

अब यह बंद होना चाहिए... बॉलिंग एक्शन के सवाल पर भड़के उस्मान तारिक

पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर ने कहा, सब कुछ देखने के लिए अंपायर और मैच रेफरी होते हैं, अगर अंपायर मुझे गेंदबाजी करने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा बॉलिंग एक्शन सही है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 28, 2026, 03:52 PM IST

Published On Jul 28, 2026, 03:52 PM IST

Last UpdatedJul 28, 2026, 03:52 PM IST

Usman Tariq

Usman Tariq

पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने उस ट्रेंड की आलोचना की है, जिसमें वह उनके हाथों आउट होने पर उनके बॉलिंग एक्शन की वैधता पर सवाल उठाते हैं. तारिक ने इस साल T20 वर्ल्ड कप में खेला था, मगर हाल ही में UK में ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था.

ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच एक मैच के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड के ‘कैच बिहाइंड’ आउट होने के बाद उन्होंने ‘नो-बॉल’ का इशारा किया था. उस्मान ने एक इंटरव्यू में कहा, ये चीजें करना बल्लेबाजों का काम नहीं है, सब कुछ देखने के लिए अंपायर और मैच रेफरी होते हैं, अगर अंपायर मुझे गेंदबाजी करने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा बॉलिंग एक्शन सही (लीगल) है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

‘हर सवाल सवाल उठाते देखना निराशाजनक है’

तारिक, जो ‘द हंड्रेड’ में भाग लेने वाले अबरार अहमद के अलावा पाकिस्तान के एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं, ने कहा कि हर बार बल्लेबाजों को उनके एक्शन पर सवाल उठाते देखना निराशाजनक है. तारिक ने कहा, शायद अंपायरों और मैच रेफरी को कुछ करने की जरूरत है, मुझे याद है कि दुबई में इंटरनेशनल T20 लीग के दौरान इंग्लैंड के टॉम बैंटन ने भी ऐसा ही किया था, और उस समय, उन्हें आउट करने के बाद मैंने उन्हें अपनी बात बहुत साफ-साफ बता दी थी.

भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अतीत में कई बार कहा है कि तारिक का बॉलिंग एक्शन, जिसमें वे बीच में थोड़ा रुकते हैं, नियमों के खिलाफ नहीं है और गेंदबाज के लिए भी इसे करना मुश्किल होता है. पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच के दौरान तारिक के एक्शन की शिकायत (रिपोर्ट) की गई थी, लेकिन ICC ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

‘अब यह बंद होना चाहिए’

इस साल की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी एक T20I मैच के दौरान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाते हुए दिखे थे. तारिक ने कहा, अब यह बंद होना चाहिए, मैं अपनी गेंदबाजी में अलग-अलग तरह की विविधतालाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट में स्पिनरों के लिए कोई रियायत नहीं होती, आपको हर समय फोकस रहना पड़ता है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

टी-20 विश्व कप में नशीला पदार्थ खाकर उतरा था पाकिस्तानी ऑलराउंडर, आईसीसी ने लगाया बैन

टी-20 विश्व कप में नशीला पदार्थ खाकर उतरा था पाकिस्तानी ऑलराउंडर, आईसीसी ने लगाया बैन

टेस्ट के बाद अब T20I के कप्तान बनेंगे बाबर आजम, सलमान आगा की होगी छुट्टी !

टेस्ट के बाद अब T20I के कप्तान बनेंगे बाबर आजम, सलमान आगा की होगी छुट्टी !
बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान, शान मसूद की छुट्टी

बाबर आजम फिर बने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान, शान मसूद की छुट्टी

Latest News

table-tennis

Commonwealth Table Tennis Championship: India ने Zimbabwe को 3-0 से हराया
virat-kohli-and-rohit-sharma-15

वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे रोहित और विराट, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने किया दावा

virat-and-sanju

Virat Kohli की एक सलाह और Sanju का फैसला, जिसने बनाया T20 WC Champion!
ryan-ten-doeschate-6

रयान टेन डोशेट ने छोड़ा टीम इंडिया के सहायक कोच का पद, KKR में हो सकती है वापसी

ind-vs-eng-3-4

Commonwealth Table Tennis 2026: भारतीय महिला टीम की एकतरफा जीत, श्रीलंका का 3-0 से किया सफाया
usman-tariq-7

अब यह बंद होना चाहिए... बॉलिंग एक्शन के सवाल पर भड़के उस्मान तारिक

Editor's Pick

Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11
abhishek sharma is the only batter to score hundred in india vs zimbabwe t20i

सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने लगाया है शतक, दो साल पहले डेब्यू सीरीज में किया था कारनामा