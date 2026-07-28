अब यह बंद होना चाहिए... बॉलिंग एक्शन के सवाल पर भड़के उस्मान तारिक

पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक ने उस ट्रेंड की आलोचना की है, जिसमें वह उनके हाथों आउट होने पर उनके बॉलिंग एक्शन की वैधता पर सवाल उठाते हैं. तारिक ने इस साल T20 वर्ल्ड कप में खेला था, मगर हाल ही में UK में ‘द हंड्रेड’ टूर्नामेंट में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था.

ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच एक मैच के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड के ‘कैच बिहाइंड’ आउट होने के बाद उन्होंने ‘नो-बॉल’ का इशारा किया था. उस्मान ने एक इंटरव्यू में कहा, ये चीजें करना बल्लेबाजों का काम नहीं है, सब कुछ देखने के लिए अंपायर और मैच रेफरी होते हैं, अगर अंपायर मुझे गेंदबाजी करने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा बॉलिंग एक्शन सही (लीगल) है.

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‘हर सवाल सवाल उठाते देखना निराशाजनक है’

तारिक, जो ‘द हंड्रेड’ में भाग लेने वाले अबरार अहमद के अलावा पाकिस्तान के एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं, ने कहा कि हर बार बल्लेबाजों को उनके एक्शन पर सवाल उठाते देखना निराशाजनक है. तारिक ने कहा, शायद अंपायरों और मैच रेफरी को कुछ करने की जरूरत है, मुझे याद है कि दुबई में इंटरनेशनल T20 लीग के दौरान इंग्लैंड के टॉम बैंटन ने भी ऐसा ही किया था, और उस समय, उन्हें आउट करने के बाद मैंने उन्हें अपनी बात बहुत साफ-साफ बता दी थी.

भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अतीत में कई बार कहा है कि तारिक का बॉलिंग एक्शन, जिसमें वे बीच में थोड़ा रुकते हैं, नियमों के खिलाफ नहीं है और गेंदबाज के लिए भी इसे करना मुश्किल होता है. पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच के दौरान तारिक के एक्शन की शिकायत (रिपोर्ट) की गई थी, लेकिन ICC ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.

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‘अब यह बंद होना चाहिए’

इस साल की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी एक T20I मैच के दौरान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाते हुए दिखे थे. तारिक ने कहा, अब यह बंद होना चाहिए, मैं अपनी गेंदबाजी में अलग-अलग तरह की विविधतालाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट में स्पिनरों के लिए कोई रियायत नहीं होती, आपको हर समय फोकस रहना पड़ता है.