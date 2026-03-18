गावस्कर के बयान से पाकिस्तानी-मूल के खिलाड़ी को लगी 'मिर्ची', करने लगा अजीब सी बातें

सुनील गावस्कर ने द हंड्रेड में अबरार अहमद को खरीदने पर सनराइजर्स लीड्स की खूब आलोचना की थी. इस पर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टिप्पणी की है.

Sunil Gavaskar abrar Ahmed

काव्या मारन की टीम ने जब से पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को द हंड्रेड 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल किया है, तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी इस फैसले की आलोचना की थी. उन्होंने कड़े शब्दों में सनराइजर्स लीड्स द्वारा अबरार को खरीदने को गलत बताया था. अब पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर अजीम रफीक को गावस्कर के बयान पर अपनी राय दी है.

रफीक ने सोशल मीडिया पर गावस्कर के बयान की आलोचना की है. उन्होंने इसे ‘हास्यास्पद’ और ‘घिनौना’ कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि क्या इस महान बल्लेबाज ने अन्य मामलों में भी ऐसा ही स्टैंड लिया है. उन्होंने आगे कहा कि अतीत में हासिल की गईं उपलब्धियां इस तरह के कॉमेंट को सही नहीं ठहरा सकतीं.

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गावस्कर ने की थी सनराइजर्स लीड्स की आलोचना

सुनील गावस्कर ने सनराइजर्स लीड्स द्वारा पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने की आलोचना की थी. काव्या मारन के मालिकाना हक वाली इस टीम ने द हंड्रेड 2026 में इस लेग स्पिनर को खरीदा था. अंग्रेजी अखबार मिड-डे में गावस्कर ने अपने लिखे कॉलम में इसकी कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिए गए पैसे सरकार के पास टैक्स के जरिए पहुंचते हैं. गावस्कर का मानना है कि यही पैसे फिर हथियार खरीदने में भी इस्तेमाल होते हैं.

उन्होंने कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसे विदेशी सब्सिडिरी के जरिए दिए गए हैं. गावस्कर ने पूछा कि क्या टूर्नामेंट जीतना भारतीयों की जिंदगी से ज्यादा अहम है.

गावस्कर ने कहा कि हेड कोच डेनियल विटोरी, जो न्यूजीलैंड से हैं, शायद इन परिस्थितियों को अच्छी तरह नहीं समझते हों, लेकिन जिम्मेदारी फ्रैंचाइजी के मालिकों की है.

अबरार अहमद को लीड्स ने 1 लाख 90 हजार ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 2.34 करोड़ भारतीय रुपये में खरीदा. इस फैसले की भारत में खूब आलोचना हो रही है. इससे पहले भी इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन ने यह चिंता जताई थी कि द हंड्रेड में भारतीय मालिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बायकॉट कर सकते हैं.

अजीम रफीक कौन हैं

अजीम रफीक पाकिस्तानी मूल के ऑफ-स्पिनर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जूनियर लेवल पर क्रिकेट खेला है. उनका जन्म 1991 में कराची में हुआ था. 2012 में उन्होंने यॉर्कशर की कप्तानी भी की. वह इंग्लैंड की अंडर-19 की टीम के कप्तान भी रहे.

रफीक यॉर्कशर में नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठान वाले बने. 2020 में उन्होंने क्लब में आरोप लगाए. उन्होंने कहा था कि उन्हें लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ा. उन पर नस्लभेदी टिप्पणियां की गईं. इसमें उनके पाकिस्तानी मूल के होने को लेकर भी कॉमेंट किए गए.

साल 2021 में यॉर्कशर ने माना कि रफीक ‘नस्लभेदी शोषण’ के शिकार हुए. एक स्वतंत्र पैनल ने रफीक के लिए 43 में से 7 आरोपों को ही सही माना था. इस केस ने इंग्लिश क्रिकेट में काफी विवाद हुआ. क्लब में कोचिंग और प्रशासनिक स्तर पर कई बदलाव किए गए.