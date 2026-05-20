मोहम्मद आमिर को मिली ब्रिटिश नागरिकता, क्या आईपीएल में होगी एंट्री ?

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने प्रतिबंध लागू होने के बाद भी पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला था, जिसकी वजह ब्रिटिश पासपोर्ट था.
Published On May 20, 2026, 11:18 PM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 11:18 PM IST
Mohammad Amir
Mohammad Amir received British citizenship: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है. मोहम्मद आमिर ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश नागरिकता मिलने की खबर आते ही उनके आईपीएल में हिस्सा लेने को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने मोहम्मद आमिर के आईपीएल में खेलने का रास्ता साफ होने और उनकी संभावित टीम को लेकर भविष्यवाणी शुरू कर दी.
मोहम्मद आमिर ने बुधवार को कंफर्म किया कि उन्हें आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश नागरिकता प्रदान कर दी गई है और उनका UK पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया है. उन्होंने लिखा, यूनाइटेड किंगडम में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और “एक नई यात्रा” की शुरुआत हो रही है. इससे पहले उन्होंने बताया था कि वह अपनी पत्नी नरगिस खान के ज़रिए UK का पासपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया में हैं, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज आमिर ने साल 2024 टी-20 विश्व कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी.
बता दें कि आईपीएल के पहले सीजन के बाद हुए राजनीतिक विरोध के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तानी नागरिकता वाले खिलाड़ियों के IPL में खेलने पर रोक लगा दी है. हालांकि अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी क्रिकेटर के तौर पर रजिस्टर नहीं होंगे क्योंकि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं. ब्रिटिश नागरिकता वाले खिलाड़ी आईपीएल में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. मोहम्मद आमिर आईपीएल के ड्रॉफ्ट में शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनके लिए फ्रैंचाइजी टीमें जाएगी, यह पूरी तरह साफ नहीं है.
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पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने प्रतिबंध लागू होने के बाद भी पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला था. अजहर महमूद की आईपीएल में एंट्री उनके ब्रिटिश पासपोर्ट की वजह से हुई है. पाकिस्तान में जन्मे सिकंदर रज़ा आईपीएल में हिस्सा ले चुके हैं, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़िम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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34 साल के मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी-20 मैच खेले हैं. उनके नाम टेस्ट में 119, वनडे में 81 और टी-20 में 71 विकेट है. टी-20 में मोहम्मद आमिर ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने कुल 364 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 425 विकेट है.