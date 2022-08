पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज और यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के अनकैप्ड तेज गेंदबाज नसीम शाह को खराब फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज हसन अली की जगह पाकिस्तान टीम में शमिल किया गया है।

पाकिस्तानी चयनकर्ताओं ने दोनों टीमों में प्रमुख गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को भी बरकरार रखा है, हालांकि वह चोट के कारण हाल ही में श्रीलंका में दूसरे टेस्ट में खेलने से चूक गए थे। उनकी चोट कितनी गंभीर है, इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मुख्य चयनकर्ता मुहम्मद वसीम ने कहा कि अफरीदी टीम ट्रेनर और फिजियो की देखरेख में दोनों टीमों और रिहैब में बने रहेंगे।

? Pakistan have announced their squads for the upcoming Asia Cup and Netherlands ODIs.

Details ⬇️https://t.co/wsSaFl4q7a

— ICC (@ICC) August 3, 2022