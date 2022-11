पाकिस्तान ने एडिलेड ओवल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराते हुए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। इस तरह भारत के बाद पाकिस्तान ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीम तय हो गई। ग्रुप-1 से पहले ही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं।

शाहीन शाह अफरीदी (22 रन पर चार विकेट) की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजों के उपयोगी प्रदर्शन से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रविवार को सुपर 12 के अपने अंतिम ग्रुप दो मुकाबले में पांच विकेट से हराकर T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

